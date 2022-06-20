Создаваемая коалиция: переход на эстоноязычное образование в детских садах начнем в 2025 году

По словам председателя фракции Партии реформ Марта Вырклаева, в понедельник партии договорились, что переход дошкольного образования на эстонский язык начнется с 2025/2026 учебного года.

"Мы еще уточняем детали. Например, можно ли сделать исключения в тех районах и детских садах, где переход может быть сложнее, и в каком объеме", - сказал он.

Партия реформ и Отечество хотят зафиксировать на законодательном уровне и переход на эстонский язык в основной школе, социал-демократы обещали подумать над этим вопросом.