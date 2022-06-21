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Банный фестиваль собрал вместе только радостных людей

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Банный фестиваль собрал вместе только радостных людей
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Дни эстонской банной культуры собрали в Северном дворе Нарвской крепости и перед ним разные бани и бочки-купели. На полке палаточной бани Выхандуского марафона во время парильных ритуалов можно было как разогреться, так и охладиться.
Дни эстонской банной культуры собрали в Северном дворе Нарвской крепости и перед ним разные бани и бочки-купели. На полке палаточной бани Выхандуского марафона во время парильных ритуалов можно было как разогреться, так и охладиться. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Дикие вирумааские женщины теперь станут вас хлестать", - зловеще объявляет Эркки Леэк следующий банный ритуал. По лицам десятков людей видно, что они готовы к заставляющему попотеть представлению.

Вмещающая около полусотни человек палаточная баня Выхандуского марафона в выходные была установлена перед Северным двором Нарвской крепости. Каждый час народ собирается сюда на парной ритуал, проводимый известными любителями бани - например, членом Рийгикогу Эдуардом Одинцом и руководителем Института Финляндии Ханнеле Валкеэниеми.

Дикие вирумааские женщины - из Раквере, как и оргкоманда дней эстонской банной культуры. "Теперь всем встать и разогнать руками воздух, покачаемся будто березы, - командует одна из "диких женщин" Юле Кяэн. - Кожа должна прогреться, а поры - открыться".

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