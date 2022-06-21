Банный фестиваль собрал вместе только радостных людей

Дни эстонской банной культуры собрали в Северном дворе Нарвской крепости и перед ним разные бани и бочки-купели. На полке палаточной бани Выхандуского марафона во время парильных ритуалов можно было как разогреться, так и охладиться.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik