"Дикие вирумааские женщины теперь станут вас хлестать", - зловеще объявляет Эркки Леэк следующий банный ритуал. По лицам десятков людей видно, что они готовы к заставляющему попотеть представлению.
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Банный фестиваль собрал вместе только радостных людей
Банный фестиваль собрал вместе только радостных людей
Вмещающая около полусотни человек палаточная баня Выхандуского марафона в выходные была установлена перед Северным двором Нарвской крепости. Каждый час народ собирается сюда на парной ритуал, проводимый известными любителями бани - например, членом Рийгикогу Эдуардом Одинцом и руководителем Института Финляндии Ханнеле Валкеэниеми.