Департамент: сжигание мусора в костре запрещено законом

При подготовке костра Ивановой ночи нужно помнить как о соблюдении требований пожарной безопасности, так и о безопасности окружающей среды и здоровье находящихся рядом людей.

По словам главного специалиста по экологической осведомленности Департамента окружающей среды Мари Кала, для костра нельзя использовать упаковку, мебель, строительный мусор, одежду и покрышки, поскольку сжигание таких отходов причиняет вред здоровью и окружающей среде. В костёр можно положить бумагу и картон без плёнки, а также неокрашенную и непропитанную древесину.

«При сжигании содержащих пластик отходов выделяются токсичные загрязняющие вещества, такие как диоксин и фуран. Они невидимы глазу, но особенно опасны для здоровья и окружающей среды, поскольку проблемы со здоровьем не проявляются сразу», — пояснила Мари Кала и добавила, что вдыхание загрязняющих веществ попадает в организм человека и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как рак, пороки и задержки развития. Поэтому сжигание мусора в домашних условиях запрещено законом.

Мусором становится и одноразовая посуда, которая очень часто используется в период летних праздников. Зачастую после нескольких минут использования такая посуда попадает в костёр. «Распространенным заблуждением является то, что одноразовую посуду можно сжигать. Большая часть одноразовой посуды из так называемой бумаги или другого растительного материала содержит пластик. Поэтому сжигание одноразовой посуды опасно для окружающей среды и здоровья человека», — сказала специалист департамента Мари Кала.