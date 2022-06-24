Пт, 24.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

Накануне Яанова дня неподалеку от Нарвы пострадали двое женщин

Северное побережье
Накануне Яанова дня неподалеку от Нарвы пострадали двое женщин
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Велосипеды и самокаты (фото иллюстративное).
Велосипеды и самокаты (фото иллюстративное). Фото: Ilja Smirnov

Полиция сообщила о двух женщинах, которые праздничным вечером не справились с управлением велосипедом и электросамокатом. Оба происшествия имели место недалеко от Нарвы.

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня в 17.49 на пятом километре дороги Пеэтерристи-Кудрукюла (административная территория Нарва-Йыэсуу). Женщина 68-ти лет, ехавшая на велосипеде по пешеходно-велосипедной дорожке, потеряла контроль за своим двухколесным транспортным средством и упала. Велосипедистку доставили в Нарвскую больницу.

Спустя час, в 18.45, в поселке Ольгина на 209-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие: 53-летняя женщина, ехавшая на электросамокате, тоже не справилась с управлением и упала. Ее доставили в Нарвскую больницу следом за первой пострадавшей.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх