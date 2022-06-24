Накануне Яанова дня неподалеку от Нарвы пострадали двое женщин

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня в 17.49 на пятом километре дороги Пеэтерристи-Кудрукюла (административная территория Нарва-Йыэсуу). Женщина 68-ти лет, ехавшая на велосипеде по пешеходно-велосипедной дорожке, потеряла контроль за своим двухколесным транспортным средством и упала. Велосипедистку доставили в Нарвскую больницу.

Спустя час, в 18.45, в поселке Ольгина на 209-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие: 53-летняя женщина, ехавшая на электросамокате, тоже не справилась с управлением и упала. Ее доставили в Нарвскую больницу следом за первой пострадавшей.