Полиция задержала за сутки 60 нетрезвых водителей

Среди задержанных водителей трое находились за рулем в состоянии наркотического опьянения, у 57 были выявлены признаки употребления алкоголя.

Больше всего нетрезвых водителей выявили в Таллинне и Харьюмаа - 23, в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа задержали 11 нетрезвых водителей.

Всего полиция проверила на возможное опьянение около 9500 водителей.