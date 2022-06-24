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Полиция задержала за сутки 60 нетрезвых водителей

Северное побережье
Полиция задержала за сутки 60 нетрезвых водителей
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Arhiiv

В Эстонии за сутки 23 июня полиция задержала шестьдесят нарушителей, севших за руль в пьяном виде, о чем сообщил новостной портал rus.err.ee со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.

Среди задержанных водителей трое находились за рулем в состоянии наркотического опьянения, у 57 были выявлены признаки употребления алкоголя.

Больше всего нетрезвых водителей выявили в Таллинне и Харьюмаа - 23, в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа задержали 11 нетрезвых водителей.

Всего полиция проверила на возможное опьянение около 9500 водителей.

Полиция и rus.err.ee напомнили, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев. Вождение в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке.

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