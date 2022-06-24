В Эстонии за сутки 23 июня полиция задержала шестьдесят нарушителей, севших за руль в пьяном виде, о чем сообщил новостной портал rus.err.ee со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.
Полиция задержала за сутки 60 нетрезвых водителей
Полиция задержала за сутки 60 нетрезвых водителей
Среди задержанных водителей трое находились за рулем в состоянии наркотического опьянения, у 57 были выявлены признаки употребления алкоголя.
Больше всего нетрезвых водителей выявили в Таллинне и Харьюмаа - 23, в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа задержали 11 нетрезвых водителей.
Всего полиция проверила на возможное опьянение около 9500 водителей.
Полиция и rus.err.ee напомнили, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев. Вождение в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке.