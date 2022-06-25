ERR: Нарве стало дорогим уроком лишение руководителя общежитий должности

Фонд "Narva Linnaelamu" управляет муниципальными общежитиями и кварирами. Марек Бенди был назначен на должность члена правления "Narva Linnaelamu" советом этого учреждения 29 июня 2021 года по итогам конкурса. В середине августа того года в Нарве сменилась власть, следом сменились советы муниципальных учреждений. Новый совет "Narva Linnaelamu" 8 сентября отправил Марека Бенди в отставку.

Бенди обратился в суд, требуя признать незаконным отстранение от должности. Как отмечает rus.err.ee, суд рассматривал иск Бенди уже после местных выборов, когда власть в Нарве была уже новой.

Участники спора пришли к компромиссу, который был утвержден судом. Нарву обязали выплатить Мареку Бенди компенсацию за досрочное расторжение договора в размере 16000 евро, а также компенсировать ему судебные издержки - еще 2112 евро.