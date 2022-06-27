Испытание для нарвской власти: предстоит утвердить самый спорный за последние годы документ

Также, по словам Райк, она понимает, что при попытке реформирования системы образования возможен раскол и без того непрочной депутатской коалиции в Нарвском горсобрании. "Но я надеюсь на разум людей и что они отодвинут на второй план свои личные интересы, а будут учитывать потребность учеников в качественном образовании. Когда в городе слабое образование, тогда этого города в принципе нет", - высказалась мэр Нарвы.

Оппозиция: стоит проблема сохранения коалиции

Председатель оппозиционной фракции Нарвского горсобрания "Narva heaks" Алексей Евграфов сказал, что проект программы развития нарвской системы образования не проработан и не должен в таком виде утверждаться. Все свои предложения оппозиция из 11 депутатов направила Катри Райк еще 8 июня.

По убеждению Евграфова, разработчики программы не учли ничего, что предлагали заинтересованные лица. Предложения якобы даже не обсуждались в рабочей группе, создававшей проект. "Публичное обсуждение было просто показухой со стороны горуправы, чтобы немножко снизить градус напряжения, но никто не хотел учитывать мнения людей", - полагает Евграфов.

Алексей Евграфов: "Принимать программу в таком виде преждевременно". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

По его мнению, коалиция Катри Райк не оставила достаточно времени на обсуждение и доработку проекта программы развития, хотя недочетов в объемном документе очень много. "Не уделили внимания ни обучению по интересам, ни социальным аспектам, ни обучению детей с особыми потребностями. Принимать программу в таком виде преждевременно", - высказался Евграфов.