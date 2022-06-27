На фоне летнего всеобщего расслабления Нарвскому горсобранию предложено утвердить сложнейшую программу развития муниципальной системы образования в городе до 2030 года. Этот тот самый многостраничный документ, проект которого заставлял взрослых нарвитян и школьников выходить на улицы с плакатами и жаловаться в Таллинн на глухоту нарвской мэрии. Есть мнение, что документ сильно недоработан.
Испытание для нарвской власти: предстоит утвердить самый спорный за последние годы документ
Подготовленный Нарвской горуправой в сотрудничестве с консалтинговой компанией проект программы развития муниципальной системы образования в Нарве до 2030 года будет рассмотрен депутатами горсобрания на заседании 30 июня. Предусматривающий слияния ряда нарвских школ и детсадов проект прошел в мае жаркие публичные обсуждения и набрал полсотни дополнений и исправлений.
По ходу публичных обсуждений состоялись один пикет школьников у стен Нарвской Солдинаской гимназии, которой предписан переезд, и два родительских пикета - у стен Нарвского горсобрания и Рийгикогу.
Мэр Нарвы Катри Райк сказала "Северному побережью", что перед передачей документов в горсобрание были рассмотрены и учтены все поступившие замечания.
"Основные данные стратегии развития изменить нельзя, количество детей, посещающих детские сады, за десять лет сократилось на 800 человек. Сейчас в Нарве рождается 350 детей, так что через семь лет в школы пойдут только 17 классных комплектов. Поэтому нынешняя образовательная сеть не является в перспективе устойчивой", - официальный комментарий мэра Нарвы Катри Райк после получения множества недовольств и 49 предложений к проекту программы развития муниципальной системы образования в городе Нарве до 2030 года.
Две школы - самый острый вопрос
Самым болезненным вопросом оказалась дальнейшая судьба Нарвской Солдинаской гимназии. В отношении нее в проект программы развития внесли два возможных сценария действий.
Первый сценарий - это предлагавшийся первоначальным проектом программы развития переезд Солдинаской гимназии к 2025 году в здание школы №6 с ликвидацией последней как учреждения. Против этого переезда нарвитяне протестовали максимально активно. Второй сценарий - закрытие Нарвской школы №6 и перевод ее классов в Солдинаскую гимназию в 2023 году.
Чтобы самоуправление в дальнейшем смогло выбрать между двумя сценариями, Нарвская горуправа осенью закажет анализ обоих школьных зданий и территорий. Сейчас это якобы не должно помешать утверждению программы развития муниципальной системы образования.
Уже известно, что в здании Нарвской Солдинаской гимназии нет современной и сертифицированной электроустановки, там много старых проводов и нет энергоаудита. У школы №6 такого недостатка якобы нет. Данный фактор не станет, как заверила мэр Катри Райк, определяющим при сравнении двух зданий: "Это не значит, что данный вопрос решен уже наперед".
Выбор муниципальной гимназии
Вторым острым вопросом остается выбор муниципальной гимназии, которая сохранит 10-12-е классы после открытия в Нарве в 2023 году двух государственных гимназий. Такая возможность предусмотрена соглашением с Министерством образования и науки, но местному самоуправлению надо сделать отчасти политический выбор.
По словам Райк, в проекте написаны три варианта того, какая останется муниципальная гимназия: только Языковой лицей, Языковой лицей плюс Кренгольмская гимназия или только Пяхклимяэская гимназия. Окончательный выбор будет лучше сделать нынешней осенью, а не оттягивать до весны.
- При принятии решения мы должны учитывать индикаторы, и эти индикаторы тоже есть в проекте программы развития, - отметила мэр Нарвы.
Политический окрас придает тот факт, что директора перечисленных Языкового лицея и Кренгольмской гимназии - члены Нарвского горсобрания из противоборствующих фракций.
Всего в Нарве на данный момент пять муниципальных гимназий, большинству которых уготовано стать основными школами к сентябрю 2023 года.
Сложных вопросов больше, чем два
Третий пока неясный вопрос - дальнейшая судьба Нарвской школы для взрослых, предлагающей гимназическое обучение. Эту тему власти Нарвы продолжат обсуждать с Минобразования. Школа для взрослых в будущем может или остаться муниципальным учреждением, или стать частью Ида-Вирумааского центра профессионального образования.
- Решение этого вопроса остается на следующий академический год, - пояснила Райк.
Четвертый сложный вопрос - слияние нескольких нарвских детсадов. Проект программы развития описывает, какие детсады и в какие годы подлежат объединениям. Тут не предложено никаких альтернативных вариантов.
Райк напомнила, что утверждение программы развития муниципальной системы образования еще не означает собственно закрытий и слияний учреждений. По каждому детсаду и каждой школе надо будет принимать отдельные решения. Например, решение о закрытии того или иного детсада должно быть принято по меньшей мере за пять месяцев, а решение о слиянии школ с 1 сентября принимается не позднее конца марта того же года.
Проекты таких конкретных решений появятся в Нарвском горсобрании, по словам Райк, уже нынешней осенью.
Проверка местной власти на прочность
Ожидается, что депутатские фракции и комиссии Нарвского горсобрания 30 июня внесут дополнительные правки в проект. По оценке Катри Райк, реформирование системы муниципального образования предсказуемо оказалось самым сложным делом для нынешнего состава самоуправления.
- В этом марафоне мы уже на последней трети дистанции. Сейчас ожидается принятие программы развития, а дальше предстоят отдельные решения по конкретным учреждениям. Реакция на это бурная, и это нормальное явление, - прокомментировала она.
Также, по словам Райк, она понимает, что при попытке реформирования системы образования возможен раскол и без того непрочной депутатской коалиции в Нарвском горсобрании. "Но я надеюсь на разум людей и что они отодвинут на второй план свои личные интересы, а будут учитывать потребность учеников в качественном образовании. Когда в городе слабое образование, тогда этого города в принципе нет", - высказалась мэр Нарвы.
Оппозиция: стоит проблема сохранения коалиции
Председатель оппозиционной фракции Нарвского горсобрания "Narva heaks" Алексей Евграфов сказал, что проект программы развития нарвской системы образования не проработан и не должен в таком виде утверждаться. Все свои предложения оппозиция из 11 депутатов направила Катри Райк еще 8 июня.
По убеждению Евграфова, разработчики программы не учли ничего, что предлагали заинтересованные лица. Предложения якобы даже не обсуждались в рабочей группе, создававшей проект. "Публичное обсуждение было просто показухой со стороны горуправы, чтобы немножко снизить градус напряжения, но никто не хотел учитывать мнения людей", - полагает Евграфов.
По его мнению, коалиция Катри Райк не оставила достаточно времени на обсуждение и доработку проекта программы развития, хотя недочетов в объемном документе очень много. "Не уделили внимания ни обучению по интересам, ни социальным аспектам, ни обучению детей с особыми потребностями. Принимать программу в таком виде преждевременно", - высказался Евграфов.
Причина спешки коалиции во главе с Катри Райк для Евграфова понятна: летом люди отдыхают и нет повышенного общественного внимания к происходящему в горсобрании. "Во-вторых, не секрет, что остро стоит проблема сохранения действующей коалиции, и под прессом директоров (директоров школ и детсадов, входящих в коалицию. - И.С.) коалиция вынуждена это делать, а то у них все развалится", - уверен Евграфов.