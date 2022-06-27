НАТО в Эстонии станет больше

«Мы никогда не делимся подробностями оперативных планов. Но мы смогли защитить страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угроз. Мы делали это раньше и будем делать это снова», - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подтвердил, что вопросы увеличения сил альянса в странах Балтии обсуждались с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

«Они десятилетиями находились под советской властью. У них есть история, когда они на собственном горьком опыте узнали, что значит быть оккупированными и захваченными, - отметил Столтенберг. - Я понимаю, что [и премьер Эстонии Кая Каллас] хочет большего присутствия НАТО, и я могу ей это пообещать».

Заявление прозвучало накануне саммита НАТО в Мадриде, который пройдет 28-30 июня. По словам генсека альянса, будут приняты «масштабные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности». Ожидается, что Россия в официальных документах НАТО утратит статус партнера, став противником, а акцент от политики сдерживания на восточном фланге альянса сместится к тактике полной защиты союзных территорий.

Делегацию Эстонии на саммите НАТО в Мадриде возглавит Кая Каллас В минувшую пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО формируют коалицию для войны с Россией.