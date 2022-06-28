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Силламяэcкая девушка на чемпионате Эстонии на круг превзошла лучших среди мужчин

Эрик Гамзеев
, журналист
Силламяэcкая девушка на чемпионате Эстонии на круг превзошла лучших среди мужчин
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Екатерина Миротворцева установила новый мощный рекорд Эстонии в ходьбе на 10000 метров на стадионе "Кадриорг" при почти 30-градусной жаре.
Екатерина Миротворцева установила новый мощный рекорд Эстонии в ходьбе на 10000 метров на стадионе "Кадриорг" при почти 30-градусной жаре. Фото: Marko Mumm / EKJL

На чемпионате Эстонии такое оказалось по силам лишь 19-летней силламяэске Екатерине Миротворцевой: в ходьбе на 10000 метров она финишировала на три минуты раньше, чем лучший ходок-мужчина.

Мужчины и женщины стартовали на трассе стадиона "Кадриорг" в 30-градусную жару одновременно. Миротворцева быстро опередила как юношей из своего родного клуба - силламяэского "Kalev", так и ветерана и чемпиона последних лет в этой дисциплине Вирго Адусоо, который также стал лучшим среди мужчин на этом соревновании. Но не лучше Миротворцевой, которая превзошла его на круг и в итоге опередила почти на 600 метров.

Ходьба не является популярной легкоатлетической дисциплиной и в Эстонии немногие ею занимаются. Однако тот факт, что время Миротворцевой 46.48,99 является новым рекордом Эстонии, добавляет ее достижению весомости. Предыдущий рекорд, который также принадлежал ей, улучшен на 49 секунд. Это уже результат высокого международного класса. В этом сезоне только 31 ходок в мире и двадцать в Европе преодолели эту дистанцию быстрее.

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