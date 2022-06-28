Силламяэcкая девушка на чемпионате Эстонии на круг превзошла лучших среди мужчин

Мужчины и женщины стартовали на трассе стадиона "Кадриорг" в 30-градусную жару одновременно. Миротворцева быстро опередила как юношей из своего родного клуба - силламяэского "Kalev", так и ветерана и чемпиона последних лет в этой дисциплине Вирго Адусоо, который также стал лучшим среди мужчин на этом соревновании. Но не лучше Миротворцевой, которая превзошла его на круг и в итоге опередила почти на 600 метров.