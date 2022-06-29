С 2 июля Mobiil-ID можно будет активировать только у операторов мобильной связи

Все операторы мобильной связи - Telia, Elisa и Tele2 - начнут с субботы выдавать новые Mobiil-ID, сообщили в компании SK ID Solutions, которая является администратором данной услуги.

Ранее выданные Mobiil-ID продолжат работать до окончания срока их действия. Активация новых идентификаторов личности будет происходить только у операторов мобильной связи, а не на сайте или в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. В дальнейшем в бюро обслуживания полиции можно будет только аннулировать Mobiil-ID в случае смены имени.

Кроме того, Mobiil-ID теперь смогут оформлять дети с семи лет с помощью своего родителя или другого законного представителя, а за выдачу Mobiil-ID больше не нужно будет платить госпошлину. Наконец, со 2 июля каждый человек сможет иметь несколько Mobiil-ID одновременно.