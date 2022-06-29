Президент Карис: Эстония готова принять дополнительные силы союзников на суше, море и в воздухе

«Лидеры НАТО продемонстрировали в Мадриде решительность и повысили способность альянса защищать каждую пядь земли стран НАТО», - передал слова Карис пресс-секретарь канцелярии президента.

«Безопасность Эстонии гарантирована в сотрудничестве с союзниками. Благодаря принятым на саммите решениям увеличить присутствие войск союзников безопасность Эстонии укрепилась еще сильнее. Это жизненно важно для нас. Теперь мы должны в сотрудничестве с союзниками приступить к развитию подразделения размером с дивизию и структуры его командования, которые защитили бы Эстонию в случае конфликта. Я планирую обсудить это с премьер-министром и членами правительства, как только они вернутся с саммита в Эстонию», - сказал Карис.

По словам президента, Эстония благодарна Соединенному Королевству, Франции, Дании, Исландии и многим другим союзникам, которые уже сейчас совершают существенный вклад в безопасность Эстонии. «Эстония готова принять дополнительные силы союзников на суше, море и в воздухе. Мы должны и сами проделать подготовительную работу, чтобы создать для военнослужащих союзников условия для эффективной выучки и предварительного размещения вооружения и снаряжения», - сказал он.

По словам Кариса, принятая в среду стратегическая концепция НАТО показывает, что союзники в НАТО совершенно одинаково оценивают изменившуюся обстановку в сфере безопасности и угрозы. «Наше общее понимание ситуации оценивает Россию так, как и следует — четко называя Россию самой непосредственной угрозой для европейской безопасности. Поэтому Россия не может быть частью европейской архитектуры безопасности, прежде чем прекратит войну против украинского государства и народа, прекратит кибератаки и попытки отнять у своих соседей из независимое право принимать решения о своем будущем», - сказал президент.

«Ясно одно: союзники НАТО защищены и будут оставаться защищенными. И союзники решили сделать больше, чтобы помочь Украине в борьбе с Россией, которую НАТО считает главной угрозой для Европы. Пакет помощи Украине, одобренный сегодня НАТО, это важный шаг, но срочно нужны дополнительные вооружение и снаряжение, а также военная выучка», - сказал Карис.