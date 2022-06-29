Коалиционные переговоры продолжаются, и партнерам до сих пор не удается найти компромиссные решения по многим принципиальным вопросам. Депутаты Рийгикогу надеются, что переговоры сдвинутся с мертвой точки в пятницу, когда премьер-министр Кая Каллас вернется с саммита НАТО, сообщает rus.err.ee.
В Рийгикогу надеются, что возвращение Каллас с саммита НАТО сдвинет переговоры с мертвой точки
Переговоры между реформистами, соцдемами и отечественниками зашли в тупик. Партии не могут сойтись во мнении относительно большинства вопросов. В частности, остается неясным будущее инициативы отечественников повысить родительские пособия. Ранее реформисты предложили свой компромиссный вариант, который не нашел поддержки.
По словам депутата Рийгикогу от партии "Отечество" Урмаса Рейнсалу, они предложили менее 700 евро. На вопрос, идет ли речь о 600 евро, Рейнсалу ответил, что можно сказать и так. "Такая сумма во всяком случае тоже звучала во время переговоров, когда говорили о пособии. Сегодня мы с партнерами обменялись своими вариантами. А по некоторым темам даже продвинулись дальше", – отметил он.
Продолжаются споры и о русских школах. Соцдемы выступают против назначения определенных дат перехода на эстонский язык обучения как в школах, так и в детских садах. Ранее реформисты предложили перевести все садики на эстонский язык обучения с 24-го года, а школы – с 27-го.
"Но вопросы возникают: когда, в каком объеме, в каких классах и как это должно выглядеть в плане методики и организации учебной работы. Если одни партнеры хотят имеющиеся школы с русским языком обучения сделать школами с эстонским языком обучения, то мы говорим, что у нас должны быть смешанные школы, в которых дети с разным родным языком могли бы вместе учиться. Чтобы у нас не было системы, что есть эстонские школы для эстонцев и эстонские школы для русских", – сказал депутат Рийгикогу от СДП Эдуард Одинец.
Несмотря на то, что компромиссы для создания коалиции партнеры ищут уже долго, члены переговорной группы надеются, что итоговое соглашение получится сформировать в ближайшие дни.
"Мне кажется, что на этой неделе мы очень сильно приблизились к тому, чтобы сформировать окончательное коалиционное соглашение. Сможем ли мы до конца этой недели проговорить все основные моменты или же придется прорабатывать их и на следующей неделе, сложно сказать. Но чем быстрее мы сможем сформировать новое правительство, тем быстрее мы сможем принять те реформы, которые мы обсуждаем", – констатировала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ).
"Может быть теперь, когда Кая Каллас в пятницу вернется с переговоров НАТО и мы снова закроем председателей наших трех партий в одном помещении, тогда может и родятся решения по следующим крупным вопросам", – сказал Одинец.