В Рийгикогу надеются, что возвращение Каллас с саммита НАТО сдвинет переговоры с мертвой точки

Переговоры между реформистами, соцдемами и отечественниками зашли в тупик. Партии не могут сойтись во мнении относительно большинства вопросов. В частности, остается неясным будущее инициативы отечественников повысить родительские пособия. Ранее реформисты предложили свой компромиссный вариант, который не нашел поддержки.

По словам депутата Рийгикогу от партии "Отечество" Урмаса Рейнсалу, они предложили менее 700 евро. На вопрос, идет ли речь о 600 евро, Рейнсалу ответил, что можно сказать и так. "Такая сумма во всяком случае тоже звучала во время переговоров, когда говорили о пособии. Сегодня мы с партнерами обменялись своими вариантами. А по некоторым темам даже продвинулись дальше", – отметил он.

Продолжаются споры и о русских школах. Соцдемы выступают против назначения определенных дат перехода на эстонский язык обучения как в школах, так и в детских садах. Ранее реформисты предложили перевести все садики на эстонский язык обучения с 24-го года, а школы – с 27-го.