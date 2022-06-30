В четверг, 30 июня, Государственная прокуратура возбудила уголовное дело по расследованию обстоятельств договора о закупках экспресс-тестов на Covid-19, подписанного Министерством образования и науки в октябре прошлого года. Министр образования и науки Лийна Керсна сказала ERR, что в связи с этим подает в отставку, сообщает rus.err.ee
Министр образования Лийна Керсна из-за возбуждения уголовного дела подаст в отставку
Лийна Керсна (Партия реформ) сообщила, что сразу же как премьер-министр Кая Каллас вернется в Эстонии, представит ей заявление об отставке.
Госпрокурор Лаура Айаотс поясняет, что в поданном в прокуратуру заявлении о преступлении речь шла о трех эпизодах - заключении двух договоров и изменении одного договора о закупках. По одному договору о закупках, который был заключен в октябре прошлого года, возбуждено уголовное дело.
"Уголовное дело возбуждено на основании статей Пенитенциарного кодекса, которые касаются нарушения требований о государственных закупках и злоупотребления доверием. Это решение принимается на основании предварительной информации, которая может измениться в ходе расследования. Подозрение никому сегодня не предъявлено, а есть ли основания для подозрения и кому их предъявлять, выяснят в ходе расследования", - добавила прокурор.
"Все решения и процессы в государственном секторе должны быть прозрачными и справедливыми. При наличии обоснованных подозрений единственным возможным способом выяснить все обстоятельства является возбуждение уголовного дела. Только в уголовном производстве возможно совершение действий, с помощью которых можно выяснить, были ли соблюдены все требования при проведении процедуры государственных закупок и заключении договора", - сказала Айаотс.
Расследование ведет Полиция безопасности под руководством госпрокуратуры.
Министр образования и науки Лийна Керсна 16 июня, когда ей в Рийгикогу пытались выразить недоверие, пообещала уйти в отставку, если прокуратура решит возбудить уголовное дело по госзакупкам в министерстве.
"Если прокуратура откроет дело, то я сразу подам в отставку. В такой ситуации я не могу быть министром", - сказала Керсна, отвечая на вопросы депутатов.
Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер ранее сказал ERR, что Керсна не должна занимать пост министра образования в новом правительстве.