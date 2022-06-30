Министр образования Лийна Керсна из-за возбуждения уголовного дела подаст в отставку

Лийна Керсна (Партия реформ) сообщила, что сразу же как премьер-министр Кая Каллас вернется в Эстонии, представит ей заявление об отставке.

Госпрокурор Лаура Айаотс поясняет, что в поданном в прокуратуру заявлении о преступлении речь шла о трех эпизодах - ​​заключении двух договоров и изменении одного договора о закупках. По одному договору о закупках, который был заключен в октябре прошлого года, возбуждено уголовное дело.

"Уголовное дело возбуждено на основании статей Пенитенциарного кодекса, которые касаются нарушения требований о государственных закупках и злоупотребления доверием. Это решение принимается на основании предварительной информации, которая может измениться в ходе расследования. Подозрение никому сегодня не предъявлено, а есть ли основания для подозрения и кому их предъявлять, выяснят в ходе расследования", - добавила прокурор.

"Все решения и процессы в государственном секторе должны быть прозрачными и справедливыми. При наличии обоснованных подозрений единственным возможным способом выяснить все обстоятельства является возбуждение уголовного дела. Только в уголовном производстве возможно совершение действий, с помощью которых можно выяснить, были ли соблюдены все требования при проведении процедуры государственных закупок и заключении договора", - сказала Айаотс.

Расследование ведет Полиция безопасности под руководством госпрокуратуры.

Министр образования и науки Лийна Керсна 16 июня, когда ей в Рийгикогу пытались выразить недоверие, пообещала уйти в отставку, если прокуратура решит возбудить уголовное дело по госзакупкам в министерстве.

"Если прокуратура откроет дело, то я сразу подам в отставку. В такой ситуации я не могу быть министром", - сказала Керсна, отвечая на вопросы депутатов.