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Юлия Ауг станет художественным руководителем Vaba Lava Narva

Северное побережье
Юлия Ауг станет художественным руководителем Vaba Lava Narva
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Юлиа Ауг
Юлиа Ауг Фото: Ago Gaškov

С июля к должности художественного руководителя Vaba Lava Narva приступит российская актриса и режиссер Юлия Ауг, сообщает rus.err.ee

"Во времена, когда в России закрывают театры и "отменяют" творческих людей, осмеливающихся выступить против путинской войны, наш долг – поддержать и помочь тем, кто страдает за свою честность. У нас есть многолетний положительный опыт сотрудничества с Юлией, и теперь, когда ее последние работы по ту сторону границы также были отменены, мы недолго раздумывали", – сказал глава Vaba Lava Мярт Меос.

Основными задачами Юлии Ауг будет управление художественной деятельностью Vaba Lava Narva и обогащение театральной жизни. Цель состоит в том, чтобы предложить жителям Нарвы больше эстонской культуры и театра. "Сейчас нет времени сидеть и обсуждать, как и что делать в Нарве. Туда нужно привести Эстонию, чем и занимается Vaba Lava, – добавил Меос. – Наше оружие – театр. Юлия знает Нарву. Она знает эстонский театр и людей. Я очень надеюсь, что помимо того, что уже было сделано в Vaba Lava, она сможет привлечь другие эстонские театры для гастролей в Нарве. Нарвитянам нужно все больше становиться частью эстонского культурного пространства".

"Нарва всегда занимала особое место в моей жизни, – объяснила Ауг. – Я помню воспоминания моей эстонской бабушки о довоенной Нарве. Нарве, которая исчезла с бомбардировками 1944 года и советской оккупацией. В данный момент Эстония морально теряет Нарву. Последняя возможность что-то делать, иначе мы потеряем ее полностью. Эстония должна уделять больше внимания Нарве и Ида-Вирумаа в целом. Кстати, как морально, так и материально. Постараюсь внести свою лепту".

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