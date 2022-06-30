Юлия Ауг станет художественным руководителем Vaba Lava Narva

"Во времена, когда в России закрывают театры и "отменяют" творческих людей, осмеливающихся выступить против путинской войны, наш долг – поддержать и помочь тем, кто страдает за свою честность. У нас есть многолетний положительный опыт сотрудничества с Юлией, и теперь, когда ее последние работы по ту сторону границы также были отменены, мы недолго раздумывали", – сказал глава Vaba Lava Мярт Меос.

Основными задачами Юлии Ауг будет управление художественной деятельностью Vaba Lava Narva и обогащение театральной жизни. Цель состоит в том, чтобы предложить жителям Нарвы больше эстонской культуры и театра. "Сейчас нет времени сидеть и обсуждать, как и что делать в Нарве. Туда нужно привести Эстонию, чем и занимается Vaba Lava, – добавил Меос. – Наше оружие – театр. Юлия знает Нарву. Она знает эстонский театр и людей. Я очень надеюсь, что помимо того, что уже было сделано в Vaba Lava, она сможет привлечь другие эстонские театры для гастролей в Нарве. Нарвитянам нужно все больше становиться частью эстонского культурного пространства".