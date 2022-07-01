Частые поездки и летние мероприятия несут в Эстонию новую волну коронавируса

Руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп сказала, что по имеющимся сейчас данным невозможно уверенно сказать, в какой возрастной группе заболеваемость выше всего. «Поскольку у Департамента здоровья имеется информация только о заболеваемости людей, входящих в группы риска, мы не связываемся больше с заболевшими, в том числе, не проводим эпидемиологических исследований, у нас нет информации о связи зараженных между собой и об очагах, - ответила Сепп на вопрос о том, возникли ли очаги после Ивановой ночи. – Наше внимание направлено, прежде всего, на учреждения опеки. В них возникли единичные очаги».

Руководитель научного совета Тойво Майметс сказал, что в Эстонии имеется небольшой рост числа госпитализаций, но количество тяжелых пациентов не увеличилось. Он добавил, что аналогичная картина и в Латвии. В понедельник в больницах находились 97 коронапозитивных пациентов, трое из них лежали в интенсивах, трое на искусственной вентиляции легких. Неделей ранее в больницах находился 71 ковидный больной, пять пациентов нуждались в интенсивном лечении, троим требовалось искусственное дыхание. «С такими показателями мы находимся на желтом уровне риска», - сказал Майметс.

Симптомы омикрон-5 очень похожи на симптомы других простудных заболеваний: кашель, насморк, усталость, температура, исчезновение вкусов и запахов: «Нельзя забывать, что вирус все же распространяется, и прежде чем отправиться в гости к пожилым родственникам при наличие подозрений стоит сделать экспресс-тест». Он привел в пример, что если человек, как ему кажется, простыл (заболело горло), переходя из жаркого места в кондиционированное помещение, то на самом деле он мог пару дней назад заразиться на каком-то летнем мероприятии.

Бывший руководитель научного совета, профессор вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар считает, что сейчас нет смысла подтверждать результаты экспресс-тестов PCR-тестами: «Положительный тест указывает на то, что речь идет о ковиде, особенном если был контакт с заболевшим или имеются симптомы заболевания дыхательных путей. Семейный врач запишет и при необходимости выдаст больничный лист, опираясь на результат экспресс-теста. Я говорю о личном опыте».