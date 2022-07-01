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Температуру кукрузеского террикона измеряют датчики

Кюлли Крийс
, журналист
Температуру кукрузеского террикона измеряют датчики
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Как долго датчики будут работать, зависит от того, будет ли изменяться и насколько температура внутри горы.
Как долго датчики будут работать, зависит от того, будет ли изменяться и насколько температура внутри горы. Фото: Kadri Haamer-Tibar

Эстонский центр экологических исследований установил на кукрузеской горе датчики для наблюдения за состоянием окружающей среды террикона и возможными изменениями температуры.

В целях предотвращения или раннего выявления риска возгорания террикона осуществляется тепловой мониторинг с использованием пяти постоянных датчиков температуры грунта. Отчет о мониторинге будет готов в начале следующего года.

Центр инвестиций в окружающую среду приобрел датчики и организует мониторинг, а проводит работы Эстонский центр экологических исследований.

Кукрузеский террикон расположен на государственной земле в Тойлаской волости, и там размещено около 1,3 миллиона тонн остатков обогащения горючего сланца. Площадь горы составляет 4,85 гектара, относительная высота - 40 метров.

Террикон горел дважды в течение более длительного периода. Это, в свою очередь, является основной причиной образования опасных веществ, так как наличие угарного газа свидетельствует о непрерывном процессе горения или полукоксования внутри горы.

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