Эстонский центр экологических исследований установил на кукрузеской горе датчики для наблюдения за состоянием окружающей среды террикона и возможными изменениями температуры.
Температуру кукрузеского террикона измеряют датчики
В целях предотвращения или раннего выявления риска возгорания террикона осуществляется тепловой мониторинг с использованием пяти постоянных датчиков температуры грунта. Отчет о мониторинге будет готов в начале следующего года.
Центр инвестиций в окружающую среду приобрел датчики и организует мониторинг, а проводит работы Эстонский центр экологических исследований.
Кукрузеский террикон расположен на государственной земле в Тойлаской волости, и там размещено около 1,3 миллиона тонн остатков обогащения горючего сланца. Площадь горы составляет 4,85 гектара, относительная высота - 40 метров.
Террикон горел дважды в течение более длительного периода. Это, в свою очередь, является основной причиной образования опасных веществ, так как наличие угарного газа свидетельствует о непрерывном процессе горения или полукоксования внутри горы.