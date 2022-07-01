Температуру кукрузеского террикона измеряют датчики

В целях предотвращения или раннего выявления риска возгорания террикона осуществляется тепловой мониторинг с использованием пяти постоянных датчиков температуры грунта. Отчет о мониторинге будет готов в начале следующего года.

Центр инвестиций в окружающую среду приобрел датчики и организует мониторинг, а проводит работы Эстонский центр экологических исследований.

Кукрузеский террикон расположен на государственной земле в Тойлаской волости, и там размещено около 1,3 миллиона тонн остатков обогащения горючего сланца. Площадь горы составляет 4,85 гектара, относительная высота - 40 метров.