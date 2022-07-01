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Устранять последствия урагана на хуторе Рабаталу пришло неожиданно много людей

Кюлли Крийс
, журналист
Устранять последствия урагана на хуторе Рабаталу пришло неожиданно много людей
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Из строений единственным пострадало самое новое сооружение - дровяной сарай, крышу которого разрушили два упавших дерева.
Из строений единственным пострадало самое новое сооружение - дровяной сарай, крышу которого разрушили два упавших дерева. Фото: Ronaldo Sildnik

В среду вечером хутор Рабаталу в Алутагузе, который известен своими банями и приключенческими походами, поразил смерч, последствия которого пришло убирать столько помощников, что к следующему вечеру все было чисто.

Ураган разыгрался на находящемся среди алутагузеских лесов Рабаталу около четырех-пяти часов вечера и продолжался примерно 10-15 минут.

- Пришел совершенно неожиданно. Дождевые облака, конечно, нависли и гремел гром, но что налетит такой ветер, который будет выдергивать из земли деревья, никто не ожидал, - сказал хозяин хутора Рональдо Сильдник.

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