В среду вечером хутор Рабаталу в Алутагузе, который известен своими банями и приключенческими походами, поразил смерч, последствия которого пришло убирать столько помощников, что к следующему вечеру все было чисто.
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Устранять последствия урагана на хуторе Рабаталу пришло неожиданно много людей
Устранять последствия урагана на хуторе Рабаталу пришло неожиданно много людей
Ураган разыгрался на находящемся среди алутагузеских лесов Рабаталу около четырех-пяти часов вечера и продолжался примерно 10-15 минут.
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