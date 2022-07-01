Министр образования и науки Лийна Керсна подписала постановление, которое объединяет в одном законодательном акте квалификационные и уже действующие требования к владению эстонским языком для педагогов дошкольных учреждений и учителей общеобразовательных школ, завучей, директоров и опорных специалистов. Для работников сферы образования долгое время действовало требование владения эстонским языком на уровне В2 или С1, в зависимости от того, на какой должности они работают или на каком языке преподают, сообщает пресс-служба министерства.
Министерство связало требования к владению учителями государственным языком с другими квалификационными требованиями
Согласно новому постановлению, с 1 сентября 2025 года владение эстонским языком станет неотъемлемой частью квалификационных требований для учителей, завучей, директоров школ и опорных специалистов. Это означает, что с учителем, не соответствующим языковым требованиям, невозможно будет заключить бессрочный договор, а завуч, директор или опорный специалист могут быть приняты на работу, только если будут соответствовать языковым требованиям. Поправка вступит в силу через три года, что даст работникам образования достаточно времени, чтобы улучшить свои знания эстонского языка и при необходимости сдать уровневый экзамен по эстонскому языку.
Министр образования и науки Лийна Керсна, отметила, что отличное знание языка учителями является необходимым условием для создания единой среды обучения на эстонском языке. «На протяжении десятилетий государство проводило различные курсы для работников сферы образования с недостаточным знанием эстонского языка, но как участие в них, так и их эффективность были низкими, — сказала Керсна. — Мы планируем новые языковые курсы специально для них. Мы будем продолжать предлагать учителям ряд гибких возможностей для изучения языка, таких как обучение на базе школы и изучение языка с опорой на электронные учебные среды. Учителя должны подавать пример в изучении языка».
У работников образования было и будет много возможностей изучать эстонский язык и совершенствовать свои языковые навыки, в том числе благодаря широкому спектру услуг, предлагаемых Фондом интеграции и Кассой по безработице. Одобрение Языкового департамента получили 125 частноправных учебных фирм, где можно изучать эстонский язык или заказать языковой курс при учреждении. Кроме того, Министерство образования и науки улучшит возможности изучения эстонского языка для работников образования в новом периоде планирования структурных фондов Европейского союза, когда будут разработаны языковые курсы, адаптированные к потребностям работников образования. Цель курсов — предложить работникам сферы образования изучение эстонского языка таким образом, чтобы курсы соответствовали их профессиональным потребностям и подходили для работы. Одна из целей курсов, ориентированных на работников образования, — помочь им при необходимости подготовиться к сдаче экзамена по эстонскому языку. Департамент по делам образования и молодежи возмещает успешно сдавшим уровневый экзамен расходы на изучение языка.
Контроль за владением эстонским языком среди работников образования осуществляет Языковой департамент, который в числе прочего консультирует работников и работодателей по поиску подходящих языковых курсов. По данным Языкового департамента, осенью 2021 года в эстонских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и школах по интересам работало 2300 человек, нуждающихся в дополнительном изучении эстонского языка. Большинство из них работают в Ида-Вирумаа, Таллинне и Харьюмаа.
Три недели назад Министерство образования и науки направило проект постановления партнерам для выражения мнения. Поправку поддержали Эстонское объединение руководителей заведений дошкольного образования, Союз работников образования Эстонии, Союз логопедов Эстонии, Эстонский союз специальных педагогов, Палата сотрудничества учительских объединений, Эстонский союз учителей и Объединение руководителей школ Эстонии.