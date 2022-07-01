Министерство связало требования к владению учителями государственным языком с другими квалификационными требованиями

Согласно новому постановлению, с 1 сентября 2025 года владение эстонским языком станет неотъемлемой частью квалификационных требований для учителей, завучей, директоров школ и опорных специалистов. Это означает, что с учителем, не соответствующим языковым требованиям, невозможно будет заключить бессрочный договор, а завуч, директор или опорный специалист могут быть приняты на работу, только если будут соответствовать языковым требованиям. Поправка вступит в силу через три года, что даст работникам образования достаточно времени, чтобы улучшить свои знания эстонского языка и при необходимости сдать уровневый экзамен по эстонскому языку.

Министр образования и науки Лийна Керсна, отметила, что отличное знание языка учителями является необходимым условием для создания единой среды обучения на эстонском языке. «На протяжении десятилетий государство проводило различные курсы для работников сферы образования с недостаточным знанием эстонского языка, но как участие в них, так и их эффективность были низкими, — сказала Керсна. — Мы планируем новые языковые курсы специально для них. Мы будем продолжать предлагать учителям ряд гибких возможностей для изучения языка, таких как обучение на базе школы и изучение языка с опорой на электронные учебные среды. Учителя должны подавать пример в изучении языка».