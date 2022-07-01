Сине-зеленые водоросли распространяются в Пирита и на побережье Чудского озера

В департаменте подтвердили обнаружение сине-зеленых водорослей как в Калласте, так и в Пирита. Анализ проб из озера Вереви еще продолжается.

В ведомстве сообщили ERR, что распространение сине-зеленых водорослей заметно как в нескольких внутренних водоемах, так и в открытом море; оно может продолжаться еще две-три недели.

Люди могут отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду. Особенно подвержены риску отравления маленькие дети, пожилые люди и домашние животные. Симптомы отравления могут быть похожи на симптомы обычного гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, лихорадка, насморк и кашель, мышечные боли, пощипывание и растрескивание губ, нарушение равновесия.