Департамент здоровья обнаружил распространение сине-зеленых водорослей на столичном пляже Пирита и на побережье Чудского озера, выявив в том числе потенциально токсичные виды, пишет rus.err.ee.
Сине-зеленые водоросли распространяются в Пирита и на побережье Чудского озера
В департаменте подтвердили обнаружение сине-зеленых водорослей как в Калласте, так и в Пирита. Анализ проб из озера Вереви еще продолжается.
В ведомстве сообщили ERR, что распространение сине-зеленых водорослей заметно как в нескольких внутренних водоемах, так и в открытом море; оно может продолжаться еще две-три недели.
Люди могут отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду. Особенно подвержены риску отравления маленькие дети, пожилые люди и домашние животные. Симптомы отравления могут быть похожи на симптомы обычного гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, лихорадка, насморк и кашель, мышечные боли, пощипывание и растрескивание губ, нарушение равновесия.
Признаком присутствия в воде таких водорослей является желто-зеленый цвет воды или скопившаяся вдоль берега плотная зеленая масса с затхлым запахом.