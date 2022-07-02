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В Нарве хотят открыть музей ретромотоциклов: идет сбор необходимых средств

Северное побережье
В Нарве хотят открыть музей ретромотоциклов: идет сбор необходимых средств
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Hobiautode ja -mootorrataste näitus Tõrvas.
Hobiautode ja -mootorrataste näitus Tõrvas. Фото: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

В Нарве собирают деньги, и ведут работы по созданию уникального музея старинных мотоциклов, пишет rus.err.ee.

Клуб владельцев ретроавтомобилей и мотоциклов Classic Riders решили создать в Нарве музей старинных мотоциклов. Их коллекция сегодня насчитывает более 40 уникальных мотоциклов. Сейчас уже ведутся строительные работы в здании возле городской художественной галереи.

По словам члена правления клуба Classic Riders Владимира Лосева, в Эстонии наверняка будет много желающих, которые захотят посетить такой музей.

По замыслу создателей, в музее можно будет не только увидеть экспонируемы мотоциклы, но пообщаться с экспертами. Изюминкой должна стать возможность и прокатиться на старом мотоцикле.

"Мы хотим запустить новую возможность - это поездка по городу на ретромотоцикле, и старт этой поездки может начинаться в музее. Возможно также привлечь гидов Нарвы, чтобы это была не просто экскурсия мотоциклетная, а именно с моментами истории самого города", - сказал Лосев.

Создавая музей, инициаторы рассчитывают на поддержку общественности, и для этих целей был открыт сбор средств в интернет-среде Hooandja, где на текущий момент собрано уже 2440 евро, что является практически половиной требуемой суммы для реализации проекта.

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