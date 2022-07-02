В Нарве хотят открыть музей ретромотоциклов: идет сбор необходимых средств

Клуб владельцев ретроавтомобилей и мотоциклов Classic Riders решили создать в Нарве музей старинных мотоциклов. Их коллекция сегодня насчитывает более 40 уникальных мотоциклов. Сейчас уже ведутся строительные работы в здании возле городской художественной галереи.

По словам члена правления клуба Classic Riders Владимира Лосева, в Эстонии наверняка будет много желающих, которые захотят посетить такой музей.

По замыслу создателей, в музее можно будет не только увидеть экспонируемы мотоциклы, но пообщаться с экспертами. Изюминкой должна стать возможность и прокатиться на старом мотоцикле.

"Мы хотим запустить новую возможность - это поездка по городу на ретромотоцикле, и старт этой поездки может начинаться в музее. Возможно также привлечь гидов Нарвы, чтобы это была не просто экскурсия мотоциклетная, а именно с моментами истории самого города", - сказал Лосев.