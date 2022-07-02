В Нарве собирают деньги, и ведут работы по созданию уникального музея старинных мотоциклов, пишет rus.err.ee.
В Нарве хотят открыть музей ретромотоциклов: идет сбор необходимых средств
Клуб владельцев ретроавтомобилей и мотоциклов Classic Riders решили создать в Нарве музей старинных мотоциклов. Их коллекция сегодня насчитывает более 40 уникальных мотоциклов. Сейчас уже ведутся строительные работы в здании возле городской художественной галереи.
По словам члена правления клуба Classic Riders Владимира Лосева, в Эстонии наверняка будет много желающих, которые захотят посетить такой музей.
По замыслу создателей, в музее можно будет не только увидеть экспонируемы мотоциклы, но пообщаться с экспертами. Изюминкой должна стать возможность и прокатиться на старом мотоцикле.
"Мы хотим запустить новую возможность - это поездка по городу на ретромотоцикле, и старт этой поездки может начинаться в музее. Возможно также привлечь гидов Нарвы, чтобы это была не просто экскурсия мотоциклетная, а именно с моментами истории самого города", - сказал Лосев.
Создавая музей, инициаторы рассчитывают на поддержку общественности, и для этих целей был открыт сбор средств в интернет-среде Hooandja, где на текущий момент собрано уже 2440 евро, что является практически половиной требуемой суммы для реализации проекта.