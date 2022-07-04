Доходы московской православной церкви в Эстонии сократились за год на треть, а былая прибыль сменилась убытком, о чем рассказал новостной портал rus.err.ee.
Московская православная церковь в Эстонии закончила прошлый год с убытком
В прошлом хозяйственном году Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦМП) получила убыток в размере 10520 евро при доходе в 303557 евро. Годом ранее, то есть в 2020 году, выручка ЭПЦМП составила почти 465000 евро, а прибыль была - 40133 евро.
ERR напоминает, что церковь получает доход как от обязательных взносов, так и в виде добровольных пожертвований от прихожан, юридических и частных лиц. Эстонский совет церквей в прошлом году выделил ЭПЦМП финансовую поддержку в размере 30792 евро. За эти средства в приходах был сделан ремонт, издан и переведен на эстонский язык сборник материалов международной онлайн-конференции.
Расходы церкви включают аренду помещений канцелярии на улице Пикк в Таллинне, а также плату за электричество, телефон, интернет и охранную сигнализацию, транспортные и командировочные расходы, церковные принадлежности и издательские расходы. Расходы на рабочую силу составили 140152 евро.
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