Московская православная церковь в Эстонии закончила прошлый год с убытком

В прошлом хозяйственном году Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦМП) получила убыток в размере 10520 евро при доходе в 303557 евро. Годом ранее, то есть в 2020 году, выручка ЭПЦМП составила почти 465000 евро, а прибыль была - 40133 евро.

ERR напоминает, что церковь получает доход как от обязательных взносов, так и в виде добровольных пожертвований от прихожан, юридических и частных лиц. Эстонский совет церквей в прошлом году выделил ЭПЦМП финансовую поддержку в размере 30792 евро. За эти средства в приходах был сделан ремонт, издан и переведен на эстонский язык сборник материалов международной онлайн-конференции.