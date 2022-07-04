Анна Паненко нацелена на высокое место на чемпионате Европы среди юниоров

Паненко, которая тренируется под руководством Александра Хворыха в клубе "Atleetika", участвует в прыжках в длину и в тройном прыжке. На основании личных рекордов - 6,21 метра в прыжке в длину и 13,01 в тройном прыжке - она входит в число фаворитов. В этом году в данной возрастной группе только две спортсменки превзошли ее рекорды в обоих видах спорта.

При этом сама Паненко нынче пока не достигла рекордов, установленных ею же прошлым летом. В прыжках в длину ее лучший результат в уличных условиях в этом году - 5,97 метра, в тройном прыжке - 12,58 метра. Перед легкоатлетическим вечером, который состоялся в Йыхви 21 июня, Паненко сказала, что восстанавливается после весенней травмы и еще не достигла своей лучшей формы, но движется в этом направлении.

Еще из юных ида-вируских легкоатлеток в состав сборной Эстонии вошла Мария Иванова, представляющая силламяэский "Kalev".