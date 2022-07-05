Начинающие учителя взялись подтянуть эстонский язык у нарвских школьников

Городской лагерь начал работу в Нарвской Солдинаской гимназии, и в нем собрались более 400 детей и подростков из всех школ Нарвы. В течение двух недель они будут изучать эстонский язык, учиться общаться, а также их будут учить одному из самых важных и полезных навыков - учиться.

Со школьниками занимаются 28 начинающих учителей - это участники 16-го набора развивающей программы "Noored Kooli", прошедшие около 100 часов педагогического обучения. Их поддерживают опытные педагоги.

Работа и общение в городском лагере проходят на эстонском языке по методу языкового погружения. Дети там будут, например, учить новые слова через геокэшинг, строить макет города, писать вместе книгу рецептов, заниматься темами движения и переработки отходов.

Руководитель по обучению "Noored Kooli" Марие Ныгисто рассказала, что их городской лагерь развивает у детей и подростков как учебные, так и социальные навыки, а не только помогает с овладеванием эстонским языком.

- Обучение проходит в проектной форме. Для учеников это возможность получить связанный с обучением положительный опыт, в процессе разработки, реализации и представлении проектов. В лагере развиваются социальные компетенции и навыки общения учеников. Лагерь "Noored Kooli" - это еще и дополнительная возможность попрактиковать эстонский язык, - отметила Ныгисто.

Обучение в городском лагере является бесплатным для детей и их семей. Проведение лагеря поддерживают город Нарва и фонд "British Council". Свой вклад вносят также волонтеры, школьники из Нарвы, Силламяэ и Тарту.

Задача программы "Noored Kooli" - подготовка будущих лидеров образования для всей Эстонии. Начинающие учителя проходят двухлетнее обучение, параллельно с этим работая в партнерских школах. Городские лагеря - только часть их подготовки.