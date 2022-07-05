Соцдемы предлагают защитить Ахтмескую часть Кохтла-Ярве от опасной промышленности

Кохтла-Ярвеское городское собрание рассмотрит на внеочередном заседании 7 июля состояние общих планировок всех городских частей. Согласно подготовленному горуправой проекту решения, все планировки остаются в силе вместе с утвержденными ранее детальными планировками, кроме цементного завода в Ярвеской части города, от создания которого инициатор планировки сам отказался.

Социал-демократы сделали к проекту предложение в дальнейшем при рассмотрении или изменении общей планировки Ахтмеской части города внести в нее запрет на создание предприятий повышенной категории опасности, в том числе химических.

По словам члена фракции социал-демократов в горсобрании Кохтла-Ярве, члена хозяйственной комиссии горсобрания Владимира Чужаса, Ахтме исторически является спальным районом города, жители которого селились там с уверенностью, что опасного производства рядом с домом не будет.

- Все очень хорошо помнят недавние события, когда жители Ахтме протестовали категорически против создания химического завода в непосредственной близи от жилых домов, - напомнил Чужас.

Помимо жилых районов в непосредственной близости от промышленной зоны Ахтме, в которой время от времени пытаются развивать опасное производство, находится и Алутагузеский национальный парк.

- Промышленность высокого уровня опасности необходимо запретить уже на уровне общей планировки Ахтмеской части города, - уверен Чужас.

Председатель фракции соцдемов в Кохтла-Ярве Эдуард Одинец напомнил, что тема химического производства в Ахтме особенно остро встала на повестку дня в 2019 году, и уже тогда социал-демократы приняли сторону горожан.

- Благодаря активной гражданской позиции жильцов города, детальная планировка химического завода в Ахтме так и осталась на бумаге. Но чтобы исключить подобное в будущем, необходимо принять соответствующее решение на уровне горсобрания, - высказался Одинец.