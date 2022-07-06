Полярная мыза Кукрузе приглашает ознакомиться с деятельностью Фритьофа Нансена

Выставка знакомит с выдающимися арктическими экспедициями всемирно известного норвежского мореплавателя, полярного исследователя и дипломата Фритьофа Нансена. Расскажет о "Фраме", деревянной парусно-моторной шхуне, высшем достижении корабелов, и последующей деятельности Нансена в качестве дипломата.

Своими полярными экспедициями Нансен внес большой вклад в развитие метеорологии, океанографии, гравитации, геомагнетизма и других областей науки. На ледяном щите Северного Ледовитого океана вместе с членами команды шхуны "Фрам" Нансен провел исследования погодных условий, движения и толщины льда, а также наблюдал за фауной и северным сиянием. Своей экспедицией Нансену удалось доказать теорию о том, что ледяной щит, покрывающий весь Северный Ледовитый океан, под действием течений дрейфует с востока на запад.

- Это приятное дополнение к нашей экспозиции, касающейся полярных исследований, - сказала хозяйка Полярной мызы Кукрузе Герли Романович. - Нансен был чрезвычайно важным человеком и большим другом нашего Эдуарда фон Толля. В ходе наших экскурсий мы всегда говорим о Нансене, потому что он вдохновлял Толля и давал ему советы перед поездкой последнего на Землю Санникова.