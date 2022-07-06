ВИДЕО ⟩ Как будет выглядеть участок шоссе от Йыхви до Нарвы?

Проектный руководитель Департамента транспорта Кайе Круусмаа говорила недавно на конференции, посвященной теме развития Йыхви, что строительство этого отрезка должно начаться в 2025 году, но в этом еще нельзя быть уверенными на сто процентов. "План обслуживания дорог пересматривается в конце каждого года и должен быть утвержден правительством. Необходимо учитывать, что год начала строительства еще может измениться", - сказала она.