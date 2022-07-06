Департамент транспорта выпустил анимационный ролик, который дает представление о том, как будет выглядеть 10-километровый участок шоссе от Йыхви до Нарвы, который, согласно текущим планам, должен появиться через пять лет.
ВИДЕО ⟩ Как будет выглядеть участок шоссе от Йыхви до Нарвы?
Видео начинается на западной окраины Йыхви, где четырехполосный участок шоссе Таллинн-Нарва между Кукрузе и Йыхви снова переходит в двухполосный.
На будущем участке шоссе Таллинн-Нарва (162,5-172,5 км) запланировано несколько двухуровневых транспортных развязок, коллекторных дорог с кольцевыми развязками, мостов, тоннелей, экодуков и пешеходно-велосипедных дорожек. Новый четырехполосный отрезок простирается примерно на километр после тойлаского перекрестка.
Эскизный проект участка шоссе достиг стадии завершения.
Проектный руководитель Департамента транспорта Кайе Круусмаа говорила недавно на конференции, посвященной теме развития Йыхви, что строительство этого отрезка должно начаться в 2025 году, но в этом еще нельзя быть уверенными на сто процентов. "План обслуживания дорог пересматривается в конце каждого года и должен быть утвержден правительством. Необходимо учитывать, что год начала строительства еще может измениться", - сказала она.
Видеоролик производства компании-проектировщика участка шоссе "Skepast & Puhkim".