Для предотвращения торфяных пожаров в Конью запретили движение транспорта.

Запрещающие знаки установлены на дорогах в шести разных местах. "Надеемся, что это поможет уменьшить бесконтрольное вождение квадроциклов на торфяных полях, предотвратив торфяные пожары", - прокомментировал лесничий Ида-Вирумааского лесничества Центра управления государственными лесами Алар Сюда.

По информации Спасательного департамента, только в мае этого года в селе Конью Тойлаской волости на земельных участках Ахтмеского лесничества произошло семь торфяных пожаров. Причиной почти всех этих пожаров стало вождение автотранспорта по торфяной почве.

В прошлом году в районе торфяных болот Ору произошло 10 пожаров.

- Если человеческий ресурс и техника задействованы в тушении пожара в лесу, то страдает готовность реагирования спасателей в городах и других населенных пунктах, - сказал руководитель бюро превентивной работы Идаского центра спасения Яак Кирсипуу.