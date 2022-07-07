Суд приговорил женщину, жестоко убившую человека, к 16 годам тюрьмы

3 августа 2020 года поздно вечером, в 23.29, в центр тревоги поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве на улице Пярна около дома №8 в луже крови лежит мужчина с ножевыми ранениями и без признаков жизни. Жертвой оказался 29-летний мужчина, который скончался от десятков ножевых ранений.

Вечером следующего дня полиция в качестве подозреваемой задержала 27-летнюю на тот момент Ингу Воронину. Женщина уже была известна полиции - ранее она наказывалась за кражи.

Убитый и подозреваемая были знакомы, но близких отношений между ними не было.

"Северное побережье" писало в прошлом году, что задержанная сначала призналась в кровавом преступлении, а затем отрицала свою причастность к этому.

Женщина была отдана под суд с обвинением в убийстве мучительным или жестоким способом.

Также Воронину признали виновной в краже и грабеже: 4 ноября 2019 года в находящемся в Кохтла-Ярве магазине "Гросси" она взяла с полки алкоголь - два пол-литровых джина и один полуторалитровый. Не заплатив за товар, она причинила ущерб АО "OG Elektra" в размере 6 евро 74 цента.

Также Инга Воронина обвинялась в том, что 14 мая 2020 года она взяла в торговом зале того же магазина банку икры и, не заплатив за товар, покинула магазин. Продавец задержала Воронину, и товар был возвращен.