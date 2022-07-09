ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Суд прекратил уголовное дело по расследованию странного случая на шахте "Estonia"

События этого уголовного дела начали раскручиваться после того, как на шахте провели инвентаризацию и было обнаружены множество связанных с производством предметов, которые не были поставлены на учет. Предположительно эти предметы были спрятаны в различных местах под землей, из-за чего предприятие понесло ущерб, так как не могло пользоваться своим имуществом. По этому делу были задержаны и отданы под суд двое работников шахты, которых обвиняли в злоупотреблении доверием, но которые не признали своей вины ни в ходе предварительного следствия, ни в суде.