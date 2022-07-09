Вируский уездный суд прекратил расследование по уголовному делу, в котором двое мужчин обвинялись в обнаруженном много лет назад на шахте "Estonia" беспорядке, а именно в том, что они прятали имущество шахты в шахтных ходах, чем предположительно причинили предприятию ущерб. Дело прекратили, потому что производство растянулось бы на неразумно длительное время.
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ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Суд прекратил уголовное дело по расследованию странного случая на шахте "Estonia"
Суд прекратил уголовное дело по расследованию странного случая на шахте "Estonia"
События этого уголовного дела начали раскручиваться после того, как на шахте провели инвентаризацию и было обнаружены множество связанных с производством предметов, которые не были поставлены на учет. Предположительно эти предметы были спрятаны в различных местах под землей, из-за чего предприятие понесло ущерб, так как не могло пользоваться своим имуществом. По этому делу были задержаны и отданы под суд двое работников шахты, которых обвиняли в злоупотреблении доверием, но которые не признали своей вины ни в ходе предварительного следствия, ни в суде.
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