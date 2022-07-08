ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ ⟩ За год товары и услуги подорожали впечатляюще

По данным Департамента статистики, товары в июне оказались дороже по сравнению с июнем 2021 года на 17,9%, а услуги - на 29,7%.

Индекс потребительских цен в июне повысился по сравнению с маем этого года на 2,7%, а по сравнению с июнем прошлого года - на 21,9%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с июнем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем. Они составили более 40% от общего повышения индекса.

- Поступившее в дома электричество было дороже на 129,6%, теплоэнергия (отопление) - на 62,7%, сетевой газ - на 228,3% и твердое топливо - на 77,3%. Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили пятую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 51,1% и дизельное топливо - на 67,3%, - перечислила Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с июнем 2021 года более всего подорожал картофель (на 111,5%), яйца (на 61,9%), свежая рыба (на 57,6%), мука и крупы (на 54,8%), а также специи (на 53,4%).

В сравнении с маем ннешнего года на индекс потребительских цен более всего также повлияли изменения цен, связанные с топливом. Бензин подорожал за месяц на 9,9% и дизельное топливо - на 8,4%. Поступившее в дома электричество было дороже на 11,3%, твердое топливо - на 6%. Подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков составило около пятой части от общего повышения индекса.