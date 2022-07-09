Нарвский округ Центристкой партии Эстонии решил поддержать на предстоящем партийном съезде действующего председателя Юри Ратаса, борющегося за переизбрание. Об этом пишет новостной портал rus.err.ee со ссылкой на председателя Нарвского округа Татьяну Стольфат.
Нарвские центристы поддержат переизбрание Юри Ратаса
Нарвские центристы поддержат переизбрание Юри Ратаса
"Решение поддержать Юри Ратаса было коллегиальным со стороны нашего правления. Мы считаем, что менять руководителя в трудное и непростое время не всегда является делом важным и нужным. Как для нашей партии, так и для политики в целом. Ратас показал, что способен руководить, контролировать ситуацию, работать в Рийгикогу", - приводит rus.err.ee высказываение Татьяны Стольфат.
Очередные выборы председателя Центристской партии Эстонии пройдут на общем партийном съезде 13 августа в Тарту. 44-летний Юри Ратас возглавляет партию с ноября 2016 года, сменив на посту председателя Эдгара Сависаара.