Нарвские центристы поддержат переизбрание Юри Ратаса

"Решение поддержать Юри Ратаса было коллегиальным со стороны нашего правления. Мы считаем, что менять руководителя в трудное и непростое время не всегда является делом важным и нужным. Как для нашей партии, так и для политики в целом. Ратас показал, что способен руководить, контролировать ситуацию, работать в Рийгикогу", - приводит rus.err.ee высказываение Татьяны Стольфат.