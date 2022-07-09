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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве прошел День реки

Северное побережье
В Нарве прошел День реки
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Удовольствия и на воде, и на берегу: в Нарвском речном порту в субботу прошел День реки. Праздник собрал сотни горожан и гостей приграничного города.

День реки проведен силами муниципальных предприятий "Narva Sadam" и "Narva Linna Arendus" с привлечением многочисленных партнеров. Благодаря их общим стараниям программа народного праздника получилась богатой и насыщенной.

В рамках Дня реки Нарвский порт также провел свой день открытых дверей, познакомив интересующихся с возможностями городского порта и его проектами.

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