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ФОТОГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В социальном доме произошел пожар

Эрик Гамзеев
В социальном доме произошел пожар
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Спасательная команда, полиция и скорая помощь усиленно отреагировали на пожар в Йыхвиском социальном доме.
Спасательная команда, полиция и скорая помощь усиленно отреагировали на пожар в Йыхвиском социальном доме. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Утром в субботу в Йыхвиском социальном доме вспыхнул пожар. Никто из людей в итоге не пострадал.

Спасательная команда, полиция и скорая помощь усиленно отреагировали на пожар, возникший около десяти часов утра в помещении на третьем этаже социального дома на улице Кааре в Йыхви.

По словам представителя спасательной службы, пожар начался из-за того, что один человек в помещении заснул с зажженной сигаретой.

- Реагирование на пожар было оперативным, распространение огня остановлено, никто не пострадал, - сообщил спасатель.

Смотрите также короткий видеорепортаж "Põhjarannik":

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