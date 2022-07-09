Утром в субботу в Йыхвиском социальном доме вспыхнул пожар. Никто из людей в итоге не пострадал.
ФОТОГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В социальном доме произошел пожар
В социальном доме произошел пожар
Спасательная команда, полиция и скорая помощь усиленно отреагировали на пожар, возникший около десяти часов утра в помещении на третьем этаже социального дома на улице Кааре в Йыхви.
По словам представителя спасательной службы, пожар начался из-за того, что один человек в помещении заснул с зажженной сигаретой.
- Реагирование на пожар было оперативным, распространение огня остановлено, никто не пострадал, - сообщил спасатель.
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