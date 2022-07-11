В Иванов день и в выходные после него солнечные парки покрыли более половины потребления электроэнергии
Бум солнечной энергетики продолжается
Подключенные к Elektrilevi производители электроэнергии передали в июне в сеть почти 85 ГВт·ч. По сравнению с июнем прошлого года это количество увеличилось почти на 9,1 ГВт·ч (12%), покрывая годовое потребление около 3030 домохозяйств. По сравнению с маем производство немного снизилось (-1 ГВт·ч). Около 85% от общего объема производства составила солнечная энергия. Остальные 15% пришлись в основном на природный газ и ветер и в меньшей степени на сланец.
На цифры особенно повлияли длинные и жаркие выходные в Иванов день и после него. Если в мае подключенные к сети Elektrilevi производители электроэнергии впервые покрыли более половины своего общего потребления в обеденные часы в течение двух дней, то в Иванов день (24.06) в результате совместного влияния солнечной погоды и низкого из-за праздников уровня потребления производители электроэнергии за четыре часа уже превысили границу в 60% (максимум 62,4%). Границу в 50% преодолели в четыре последовательных дня (23-26.06, то есть с Дня победы до конца недели).
К концу июня в сети Elektrilevi электроэнергия производилась в 12 808 точках потребления (по сравнению с июнем 2021 года добавились 3878 производителей), 5580 из которых были микропроизводителями (мощность до 15 кВт), в том числе 295 пользователей нанопроизводственной установки и 7228 производителей электроэнергии (мощность более 15 кВт). По состоянию на 30 июня общая мощность выработки электроэнергии в сети составила 545,5 МВт, при этом 446,7 МВт пришлось на солнечные электростанции.
Во втором квартале 2022 года (апрель-июнь) в Elektrilevi было подано 3218 ходатайств о подключении производителя электроэнергии, что на 2437 заявок больше, чем за тот же период в прошлом году, то есть число ходатайств о подключении выросло более чем в четыре раза.
Самым популярным по-прежнему является подключение в качестве микропроизводителя, то есть солнечной электростанции мощностью до 15 кВт. Если в 2021 году добавилось около 600 микропроизводителей в общей сложности,то за первые шесть месяцев 2022 года добавились 1165 микропроизводителей.
Из 629 микропроизводителей, добавившихся во втором квартале 2022 года, 70 были пользователями нанопроизводственной установки (мощность менее 0,8 кВт). В втором квартале 2022 года добавилось 745 производителей (мощность более 15 кВт) электроэнергии (общей мощностью 36 МВт).
"Приятно видеть, что интерес эстонцев к солнечной энергии не ослабевает. Чтобы иметь возможность продавать в сеть все больше возобновляемой электроэнергии, нам необходимо увеличить пропускную способность электросети», – сказал член правления Elektrilevi Михкель Хярм. "За пять лет в электросеть нужно будет инвестировать 300 млн евро. Это позволит микропроизводителям подключать к сети свои солнечные станции в любой точке Эстонии по разумной цене и тем самым увеличивать предложение зеленой электроэнергии, – добавил Хярм.