Бум солнечной энергетики продолжается

Подключенные к Elektrilevi производители электроэнергии передали в июне в сеть почти 85 ГВт·ч. По сравнению с июнем прошлого года это количество увеличилось почти на 9,1 ГВт·ч (12%), покрывая годовое потребление около 3030 домохозяйств. По сравнению с маем производство немного снизилось (-1 ГВт·ч). Около 85% от общего объема производства составила солнечная энергия. Остальные 15% пришлись в основном на природный газ и ветер и в меньшей степени на сланец.

На цифры особенно повлияли длинные и жаркие выходные в Иванов день и после него. Если в мае подключенные к сети Elektrilevi производители электроэнергии впервые покрыли более половины своего общего потребления в обеденные часы в течение двух дней, то в Иванов день (24.06) в результате совместного влияния солнечной погоды и низкого из-за праздников уровня потребления производители электроэнергии за четыре часа уже превысили границу в 60% (максимум 62,4%). Границу в 50% преодолели в четыре последовательных дня (23-26.06, то есть с Дня победы до конца недели).

К концу июня в сети Elektrilevi электроэнергия производилась в 12 808 точках потребления (по сравнению с июнем 2021 года добавились 3878 производителей), 5580 из которых были микропроизводителями (мощность до 15 кВт), в том числе 295 пользователей нанопроизводственной установки и 7228 производителей электроэнергии (мощность более 15 кВт). По состоянию на 30 июня общая мощность выработки электроэнергии в сети составила 545,5 МВт, при этом 446,7 МВт пришлось на солнечные электростанции.