Три гола молодого украинца наконец-то принесли нарвской команде первую за три месяца победу

Для "Trans", который 11 матчей провел без побед, встреча с пярнуской командой, занимающей в лиге мастеров последнее место, не сулила ничего хорошего. Сама поездка в летнюю столицу также началась с неприятности, потому что недалеко от Силламяэ автобус команды "Trans" сломался. Из-за задержки, связанной с ожиданием прибытия нового автобуса, начало встречи пришлось отложить на четверть часа. Игроки "Trans" надевали форму прямо в автобусе.

События, развернувшиеся на поле, тоже не сулили Нарве ничего хорошего. Не прошло и минуты после стартового свистка, как мяч уже был в воротах "Trans". До конца игры оставалось меньше получаса, а "Trans" проигрывал - 1:3.

На 65-й минуте Арсений Ковальчук забил один гол, сократив разрыв в счете. Однако настоящие чудеса на поле начали происходить после 67-й минуты, когда на замену вышел украинский атакующий полузащитник Олександр Кожевников, перешедший зимой в "Trans". Уже через пять минут он сравнял счет, а еще через три минуты метким ударом головой вывел "Trans" вперед.

В дополнительные минуты арбитр также назначил пенальти в пользу "Trans". Когда голкипер пярнуского "Vaprus" отбил мяч, то первым у открытого мяча оказался снова Кожевников, который протолкнул его в ворота и сделал окончательный счет 5:3.

Эти три попадания стали вместе с тем первыми голами Кожевникова в эстонской лиге мастеров, который выступал за молодежные сборные Украины и входил в состав тамошних команд высшей лиги "Мариуполь" и "Ворскла".

Примечательно и то, что более половины из 22 голов "Narva Trans" в эстонской лиге мастеров в этом сезоне, то есть 13, забили украинские легионеры: Денис Дедечко - шесть, Владимир Приемов - четыре и Олександр Кожевников - три.