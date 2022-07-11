В полицию поступило сообщение, что в ночь на 9 июля в Нарве на улице Пушкина загорелся легковой автомобиль Toyota Land Cruiser.
В Нарве и Кохтла-Ярве подожгли автомобили
В Нарве и Кохтла-Ярве подожгли автомобили
Люди при этом не пострадали. Полиция рассматривает произошедшее как поджег и будет выяснять детали произошедшего.
8 июля в полицию поступило сообщение, что около дома находящегося на улице Синивооре в Кохтла-Ярве горит фургон Ford Transit. Спасатели потушили пожар, люди в происшествии не пострадали. Полиция выяснит детали произошедшего в рамках уголовного производства.
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