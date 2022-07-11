В Нарве и Кохтла-Ярве подожгли автомобили

Люди при этом не пострадали. Полиция рассматривает произошедшее как поджег и будет выяснять детали произошедшего.

8 июля в полицию поступило сообщение, что около дома находящегося на улице Синивооре в Кохтла-Ярве горит фургон Ford Transit. Спасатели потушили пожар, люди в происшествии не пострадали. Полиция выяснит детали произошедшего в рамках уголовного производства.