Приезжающий из Элва в Кохтла-Ярве руководить эстонской школой Тармо Пост: директор школы должен быть членом общины

По словам Поста, идея участвовать в конкурсе на должность директора Ярвеской школы пришла ему в голову месяц назад, когда он прочитал новость о том, что школа станет государственной. "Для меня важно, чтобы хорошее образование на эстонском языке можно было получить в каждом регионе, чтобы нигде не было стеклянных потолков", - сказал он.

Тармо Пост руководил Валгаской основной школой, прежде чем возглавил Элваскую гимназию. Там тоже училось много детей из русскоязычных семей. "При принятии решения многое совпало. У меня есть опыт создания идентитета школы и опыт проектирования нового школьного здания в Элва. Наверняка и в Кохтла-Ярве строительство нового школьного здания станет интересным вызовом, - сказал он, добавив, что, судя по сайту и услышанным историям, Ярвеская школа - очень сильная школа. - Я в восторге от того, что школа сделала до сих пор".