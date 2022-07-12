"Это может прозвучать пафосно, но я почувствовал в себе силы сделать что-то такое, что является необходимым для страны поступком", - говорит Тармо Пост, который покидает должность директора гимназии в Элва, чтобы возглавить единственную в Кохтла-Ярве основную школу с обучением на эстонском языке - Ярвескую школу, которая с нового учебного года начнет действовать как государственная школа.
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Приезжающий из Элва в Кохтла-Ярве руководить эстонской школой Тармо Пост: директор школы должен быть членом общины
Приезжающий из Элва в Кохтла-Ярве руководить эстонской школой Тармо Пост: директор школы должен быть членом общины
По словам Поста, идея участвовать в конкурсе на должность директора Ярвеской школы пришла ему в голову месяц назад, когда он прочитал новость о том, что школа станет государственной. "Для меня важно, чтобы хорошее образование на эстонском языке можно было получить в каждом регионе, чтобы нигде не было стеклянных потолков", - сказал он.