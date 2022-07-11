Лутсар: вакцинироваться должны в основном пожилые

По словам Лутсар, добиться коллективного иммунитета в случае коронавируса вряд ли удастся, и это было ясно еще год назад, поскольку перманентная эффективность вакцин должна была бы составлять 90 процентов. То же самое и с гриппом.

"Это очень быстро мутирующие вирусы, и причина, по которой они до сих пор циркулируют вокруг нас, заключается в том, что они способны избежать полученного ранее иммунитета – как с помощью вакцин, так и естественным путем. Я думаю, что каждый из нас знает людей, которые были вакцинированы три раза и два раза переболели – в этом нет ничего необычного в случае данного заболевания", – сказала Лутсар в эфире программы Vikerraadio "Uudis+".

По словам Лутсар, новые штаммы уже не имеют таких тяжелых последствий. Согласно новому отчету ECDC, 0,26 процента инфицированных во время волны омикрона были госпитализированы, а 0,1 процента – умерли. Лутсар подчеркнула, что эти проценты все же сильно различаются в группах старше 80 и моложе 50 лет.

"Нет никаких признаков того, что этот вирус начинает исчезать. Скорее меняется не столько вирус, сколько очень большое количество людей либо переболело, либо вакцинировано, также много тех, кто соприкоснулся и с тем, и с другим", – сказала Лутсар.

По оценке Лутсар, прививаться должны люди, у которых больше шансов серьезно заболеть. "Это пожилые и те, у кого есть определенные сопутствующие заболевания", — сказала она. Ученая отметила, что вакцины по-прежнему очень хороши, несмотря на то, что в них содержится только оригинальный уханьский вирус.