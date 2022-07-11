Министр: коалиционный договор увеличит расходы в госбюджете на 270 млн евро

Пентус-Розиманнус отметила, что в случае создаваемого правительства и заключенного соглашения основой для сравнения является не прошлогодний план, а то, во сколько обошелся бы налогоплательщику союз EKRE и Центристской партии, передает ERR.

"Формирующаяся правительственная программа окажет значительно меньшее влияние на бюджет, чем если бы это было правительство, возглавляемое EKRE и Центристской партией. Ранее они сами говорили о минимальной сумме в 1 млрд евро, но, зная стиль и обычаи двух крупнейших сторон этого объединения, мы вынуждены согласиться с теми, кто говорит, что они не чувствовали бы границ, распоряжаясь деньгами", - написала Пентус-Розиманнус.

Она отметила, что говорит именно о влиянии решений на государственный бюджет.

Пентус-Розиманнус объяснила, что повышение не облагаемого подоходным налогом минимума до 654 евро отразится на бюджете примерно в 85 миллионов евро, увеличение детского пособия до 80 евро - на 47,5 млн евро, увеличение поддержки одиноких родителей до 80 евро - на 7 млн евро, увеличение семейного пособия до 600 евро - на 70,5 млн евро. Также, по нынешним прогнозам, с началом индексации в 2024 году будет добавляться от 3 до 5 млн евро в год.

По ее словам, дополнительное финансирование высшего образования в 2022 году обойдется в 10 млн евро, что вместе с расчетом налоговых поступлений окажет влияние на бюджет в размере 7,1 млн евро. Она добавила, что рост финансирования высшего образования на 15% в год, например, в 2023-м, обойдется в 25 млн евро, а влияние на бюджет составит 17,6 млн евро.

По словам министра финансов, реформа системы долгосрочного ухода обойдется в 40 млн евро, влияние на бюджет - 31,5 миллиона евро.

Дополнительные расходы перехода на эстоноязычное образование в 2023 году составят 15 миллионов евро, а влияние на бюджет - 10,7 миллиона евро.