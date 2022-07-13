Эксперты, анализировавшие больничную сеть Эстонии, рекомендуют ограничить активное лечение в небольших уездных больницах, но увеличить возможности получения неотложной помощи, чтобы пациенты с серьезными проблемами могли вовремя попасть на лечение в крупные медицинские учреждения.
Эксперты: сеть эстонских больниц нуждается в реформировании
Больничных зданий в Эстонии много, но не хватает пациентов и врачей. Наиболее остро эта проблема стоит в больницах Йыгева, Валга, Пылва, Ляэнемаа и Ярвамаа, в зоне обслуживания которых проживает менее 20 000 человек.
"Мы проанализировали, сколько человек обращается в эти больницы во время дежурства врачей - их набирается от силы 10, 15, 20. Если мы должны держать на дежурстве там четырех специалистов плюс всю команду, то кажется, что это не очень целесообразно", - сказал "Актуальной камере" на ETV составитель программы развития сети эстонских больниц Яанус Пикани.
С одной стороны, больницам не хватает денег, потому что Больничная касса платит за проделанную работу, с другой стороны, они не могут найти персонал.
По словам Пикани, затраты на рабочую силу в таких больницах гораздо выше, так как приходится платить более высокую заработную плату персоналу. Поэтому в программе развития приводится рекомендация сначала сократить в небольших больницах объем дежурств.
"Мы рекомендуем оставить там только дежурства врачей по внутренним болезням и параллельно улучшить возможности службы скорой помощи. Чтобы людей, которые нуждаются в экстренной помощи при острой фазе заболевания, транспортировали в ближайшую центральную или региональную больницу", - сказал он.
В отдаленном будущем могут быть созданы общинные больницы, предназначенные для лечения обострений у хронических больных. Такие больницы были бы частью системы семейной медицины.
По словам Пикани, до создания этих больниц еще далеко, потому что семейные врачи пока не в состоянии взять на себя эту роль. Для создания системы общинных больниц потребовалось бы не менее 10 лет.