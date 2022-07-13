Эксперты: сеть эстонских больниц нуждается в реформировании

Больничных зданий в Эстонии много, но не хватает пациентов и врачей. Наиболее остро эта проблема стоит в больницах Йыгева, Валга, Пылва, Ляэнемаа и Ярвамаа, в зоне обслуживания которых проживает менее 20 000 человек.

"Мы проанализировали, сколько человек обращается в эти больницы во время дежурства врачей - их набирается от силы 10, 15, 20. Если мы должны держать на дежурстве там четырех специалистов плюс всю команду, то кажется, что это не очень целесообразно", - сказал "Актуальной камере" на ETV составитель программы развития сети эстонских больниц Яанус Пикани.

С одной стороны, больницам не хватает денег, потому что Больничная касса платит за проделанную работу, с другой стороны, они не могут найти персонал.

По словам Пикани, затраты на рабочую силу в таких больницах гораздо выше, так как приходится платить более высокую заработную плату персоналу. Поэтому в программе развития приводится рекомендация сначала сократить в небольших больницах объем дежурств.

"Мы рекомендуем оставить там только дежурства врачей по внутренним болезням и параллельно улучшить возможности службы скорой помощи. Чтобы людей, которые нуждаются в экстренной помощи при острой фазе заболевания, транспортировали в ближайшую центральную или региональную больницу", - сказал он.

В отдаленном будущем могут быть созданы общинные больницы, предназначенные для лечения обострений у хронических больных. Такие больницы были бы частью системы семейной медицины.