На прошлой неделе патруль охранной фирмы в Йыхви предотвратил кражу топлива на строительной площадке и вместе с полицией задержал воров меди.
В Йыхви предотвратили кражи топлива и кабеля
На прошлой неделе видеокамеры зафиксировали передвижение двух человек на строительной площадке в Йыхви, на что отреагировали патрульные экипажи "G4S" и проинформировали также полицию. В кустах рядом с площадкой были обнаружены две пустые пластмассовые канистры, а также увидели, как вдоль шоссе Таллинн - Нарва помчался автомобиль.
Патруль совместно с полицией проверил находившиеся на территории транспортные средства, которые были в порядке, крышки топливных баков были целыми, а луж топлива на земле не было. "Таким образом, быстрое реагирование экипажа предотвратило кражу топлива", - сказал коммуникационный руководитель "G4S" Максим Туул.
Второй случай произошел на складе в Йыхви, где патрульный экипаж среагировала на сигнал о проникновении, когда склад был взломан. "В сотрудничестве с полицией на крыше здания были задержаны двое мужчин, а на территории склада были обнаружены мешки с медной проволокой, которую воры предположительно хотели забрать с собой", - пояснил Туул. ("СП")