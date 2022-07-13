В Йыхви предотвратили кражи топлива и кабеля

На прошлой неделе видеокамеры зафиксировали передвижение двух человек на строительной площадке в Йыхви, на что отреагировали патрульные экипажи "G4S" и проинформировали также полицию. В кустах рядом с площадкой были обнаружены две пустые пластмассовые канистры, а также увидели, как вдоль шоссе Таллинн - Нарва помчался автомобиль.

Патруль совместно с полицией проверил находившиеся на территории транспортные средства, которые были в порядке, крышки топливных баков были целыми, а луж топлива на земле не было. "Таким образом, быстрое реагирование экипажа предотвратило кражу топлива", - сказал коммуникационный руководитель "G4S" Максим Туул.