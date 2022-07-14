Апелляционная комиссия по гостендерам признала недействительным решение Йыхвиского волостного управления, согласно которому победителем тендера на содержание дорог и улиц в городских районах была названа фирма члена волостного собрания Виктора Румянцева "Jõhvi KEK".
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Победа в тендере на обслуживание йыхвиских дорог аннулирована из-за слишком низкой цены
Победа в тендере на обслуживание йыхвиских дорог аннулирована из-за слишком низкой цены
Победу "Jõhvi KEK" в тендере оспорила конкурировавшая в тех же зонах фирма "Eesti Keskonnateenused", которая обратила внимание, что цена победившего предложения была на 36 процентов ниже следовавшего за ним, и поэтому у волостного управления должны были возникнуть сомнения относительно его стоимости.