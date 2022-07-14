Победа в тендере на обслуживание йыхвиских дорог аннулирована из-за слишком низкой цены

Победу "Jõhvi KEK" в тендере оспорила конкурировавшая в тех же зонах фирма "Eesti Keskonnateenused", которая обратила внимание, что цена победившего предложения была на 36 процентов ниже следовавшего за ним, и поэтому у волостного управления должны были возникнуть сомнения относительно его стоимости.

"Закупщик не может игнорировать такую большую разницу в цене и отказаться от инициирования процедуры проверки, - значилось в возражении, в котором указывалось, что следует учитывать характер услуги, где доля обязательных расходов у делающих предложение очень схожа. - Поэтому практически невозможно, чтобы один поставщик предложил такое инновационное решение для обслуживания дорог и зеленых зон, которое было бы неизвестно другим поставщикам и позволило бы сэкономить почти 40 процентов".