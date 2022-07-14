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Победа в тендере на обслуживание йыхвиских дорог аннулирована из-за слишком низкой цены

Эрик Гамзеев
, журналист
Победа в тендере на обслуживание йыхвиских дорог аннулирована из-за слишком низкой цены
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По словам Арно Упруса, заключение договора со вторым лучшим претендентом означало бы для Йыхви дополнительные расходы в размере более полумиллиона евро, поэтому после проведения необходимой дополнительной проверки волость заинтересована в заключении договора с фирмой, предложившей самое дешевое предложение.
По словам Арно Упруса, заключение договора со вторым лучшим претендентом означало бы для Йыхви дополнительные расходы в размере более полумиллиона евро, поэтому после проведения необходимой дополнительной проверки волость заинтересована в заключении договора с фирмой, предложившей самое дешевое предложение. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Апелляционная комиссия по гостендерам признала недействительным решение Йыхвиского волостного управления, согласно которому победителем тендера на содержание дорог и улиц в городских районах была названа фирма члена волостного собрания Виктора Румянцева "Jõhvi KEK".

Победу "Jõhvi KEK" в тендере оспорила конкурировавшая в тех же зонах фирма "Eesti Keskonnateenused", которая обратила внимание, что цена победившего предложения была на 36 процентов ниже следовавшего за ним, и поэтому у волостного управления должны были возникнуть сомнения относительно его стоимости.

"Закупщик не может игнорировать такую большую разницу в цене и отказаться от инициирования процедуры проверки, - значилось в возражении, в котором указывалось, что следует учитывать характер услуги, где доля обязательных расходов у делающих предложение очень схожа. - Поэтому практически невозможно, чтобы один поставщик предложил такое инновационное решение для обслуживания дорог и зеленых зон, которое было бы неизвестно другим поставщикам и позволило бы сэкономить почти 40 процентов".

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