В Нарве и Кохтла-Ярве пострадали женщины

11 июля в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Кангеласте в Нарве 26летний мужчина нанес телесные повреждения 25летней женщине. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

12 июля в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве 44летний мужчина ударил 22летнюю женщину.