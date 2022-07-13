Ср, 13.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

В Нарве и Кохтла-Ярве пострадали женщины

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Нарве и Кохтла-Ярве пострадали женщины
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Полиции сообщили о двух случаях насилия, в которых пострадали женщины.

11 июля в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Кангеласте в Нарве 26летний мужчина нанес телесные повреждения 25летней женщине. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

12 июля в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве 44летний мужчина ударил 22летнюю женщину.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх