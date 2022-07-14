В Эстонии растет заболеваемость COVID-19

«На этой неделе более чем каждый пятый тест дал положительный результат. Реальная ситуация, вероятно, еще серьезнее, потому что в Confido в основном приходят пройти тест те, у кого нет симптомов заболевания», - пояснил Талу, подчеркнув, что при наличии симптомов заболевания, в Confido следует обращаться в Таллинне в пункт тестирования в городке здоровья на Веэренни, а Тарту – в экспресс-клинику, расположенную в торговом центре Lõunakeskus, где обеспечены дополнительные условия предотвращения распространения заболевания.

«В Таллинне и его окрестностях медиков из Confido Koduvisiit можно вызвать на дом, чтобы протестировать себя и членов своей семьи, а также получить консультацию по поводу лечения», — сказал Талу и добавил, что официальное тестирование позже обеспечит возможность получения справки о том, что человек вирусом уже переболел.