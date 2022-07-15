Нынешняя процедура, когда входящие в правящую коалицию партии выдвигают кандидатов в министры без согласования с премьер-министром и Рийгикогу, превратила правительство в место обучения будущих политиков и инструмент партийных спонсоров, и это необходимо изменить, считает председатель непарламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас.
Кристина Каллас: действующий порядок назначения министров необходимо изменить
"То, как назначаются министры, дает нам все более слабых министров и, как следствие, нестабильные правительства и плохо управляемую политику. Должность министра стала для партий местом обучения будущих политиков и инструментом партийных спонсоров для продвижения своих интересов, и это нам всем дорого обходится", — написала Каллас в социальных сетях, передает ERR.
Выдвижение не знающих своего дела людей на посты министров привело к тому, что во многих политических областях не были приняты важные решения, считает Каллас.
"В развитых демократиях на основе многолетнего опыта разработана практика, которая снижает риски некомпетентности министров и возникновения олигархии. Партия Eesti 200 считает, что в этой области нам необходимо принимать решения, которые выведут нас из такой плохой ситуации", — написала лидер партии Eesti 200.
Каллас представила три предложения о том, как можно изменить текущую ситуацию.
Прежде всего, министры должны быть частью соглашения коалиционных переговоров, а премьер-министр должен иметь возможность высказываться в отношении компетентности своей команды. "То есть кандидатуры министров обсуждаются до подписания соглашения и по ним достигается договоренность. Это защита от некомпетентных кандидатов, продвигаемых олигархами", — пояснила Каллас.
Во-вторых, кандидаты в министры должны предварительно пройти публичные слушания в Рийгикогу и, желательно, в соответствующей комиссии. "Там выяснится их мировоззрение, степень их знаний в этой области, их опыт, сильные и слабые стороны. Эта процедура, возможно, предотвратит попадание в министры некоторых некомпетентных людей", — подчеркнула Каллас.
Также она считает неправильным равное распределение министерских постов между входящими в коалицию партиями независимо от количества их мандатов в Рийгикогу. Это не соответствует логике пропорциональной представительной демократии, и такая практика не должна продолжаться, написала Каллас.