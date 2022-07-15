Кристина Каллас: действующий порядок назначения министров необходимо изменить

"То, как назначаются министры, дает нам все более слабых министров и, как следствие, нестабильные правительства и плохо управляемую политику. Должность министра стала для партий местом обучения будущих политиков и инструментом партийных спонсоров для продвижения своих интересов, и это нам всем дорого обходится", — написала Каллас в социальных сетях, передает ERR.

Выдвижение не знающих своего дела людей на посты министров привело к тому, что во многих политических областях не были приняты важные решения, считает Каллас.

"В развитых демократиях на основе многолетнего опыта разработана практика, которая снижает риски некомпетентности министров и возникновения олигархии. Партия Eesti 200 считает, что в этой области нам необходимо принимать решения, которые выведут нас из такой плохой ситуации", — написала лидер партии Eesti 200.

Каллас представила три предложения о том, как можно изменить текущую ситуацию.

Прежде всего, министры должны быть частью соглашения коалиционных переговоров, а премьер-министр должен иметь возможность высказываться в отношении компетентности своей команды. "То есть кандидатуры министров обсуждаются до подписания соглашения и по ним достигается договоренность. Это защита от некомпетентных кандидатов, продвигаемых олигархами", — пояснила Каллас.

Во-вторых, кандидаты в министры должны предварительно пройти публичные слушания в Рийгикогу и, желательно, в соответствующей комиссии. "Там выяснится их мировоззрение, степень их знаний в этой области, их опыт, сильные и слабые стороны. Эта процедура, возможно, предотвратит попадание в министры некоторых некомпетентных людей", — подчеркнула Каллас.