Сб, 16.07.2022
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СПАСАТЕЛИ ⟩ Получил штраф за неработающий дымовой датчик

Эрик Калда
, журналист
Получил штраф за неработающий дымовой датчик
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Дымовой датчик.
Дымовой датчик. Фото: Marko Saarm / Sakala

В среду центр тревоги получил сообщение о том, что в квартире по бульвару Виру в Силламяэ из-за неисправности загорелась люстра.

Спасатели сняли неисправную лампу, тем самым предотвратив большое возгорание. В квартире имелся дымовой датчик, но батарейки из него были вынуты, и он не работал.

Жильца квартиры наказали за отсутствие исправного дымового датчика денежным штрафом в рамках упрощенного производства.

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