В среду центр тревоги получил сообщение о том, что в квартире по бульвару Виру в Силламяэ из-за неисправности загорелась люстра.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Получил штраф за неработающий дымовой датчик
Получил штраф за неработающий дымовой датчик
Спасатели сняли неисправную лампу, тем самым предотвратив большое возгорание. В квартире имелся дымовой датчик, но батарейки из него были вынуты, и он не работал.
Жильца квартиры наказали за отсутствие исправного дымового датчика денежным штрафом в рамках упрощенного производства.
Ключевые слова