На этой неделе средняя биржевая цена электроэнергии в Эстонии составляет 300 евро, что является самой высокой ценой в истории нашей страны. Цена электричества в Латвии, Литве и Финляндии находится в том же ценовом диапазоне.
На этой неделе стоимость электроэнергии стала самой высокой в истории Эстонии
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье составит 142 евро за мегаватт-час, что станет самым низким показателем на этой неделе, сообщает ERR.
В воскресенье минимальный тариф будет с 4:00 до 7:00 и с 12:00 до 16:00, когда цена не поднимается выше 120 евро за мегаватт-час.
Дороже всего - 178 евро за мегаватт-час - электричество будет стоить с 22:00 до 23:00.
На этой неделе цена на электроэнергию была чрезвычайно высокой. В понедельник, 11 июля, средняя дневная цена выросла до рекордных в этом году 415,65 евро за мегаватт-час.
В остальные дни стоимость электроэнергии тоже была очень высокой - в основном более 300 евро за мегаватт-час. На прошлой неделе электричество стоило 202 евро, а на позапрошлой - 181 евро за мегаватт-час.