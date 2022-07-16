На этой неделе стоимость электроэнергии стала самой высокой в истории Эстонии

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье составит 142 евро за мегаватт-час, что станет самым низким показателем на этой неделе, сообщает ERR.

В воскресенье минимальный тариф будет с 4:00 до 7:00 и с 12:00 до 16:00, когда цена не поднимается выше 120 евро за мегаватт-час.

Дороже всего - 178 евро за мегаватт-час - электричество будет стоить с 22:00 до 23:00.

На этой неделе цена на электроэнергию была чрезвычайно высокой. В понедельник, 11 июля, средняя дневная цена выросла до рекордных в этом году 415,65 евро за мегаватт-час.