Больничная касса запустила кампанию вакцинации

«Начавшейся кампанией мы хотим привлечь внимание к тому факту, что COVID-19 вовсе не исчез и по-прежнему активен. Летом может сложиться впечатление, что пандемия закончилась, вирус побежден и поводов для беспокойства больше нет. К сожалению, это не так, потому что есть много людей, для которых вирус по-прежнему опасен. Важно, чтобы люди из групп риска и те, кто еще не сделал прививку, обязательно вакцинировались. Это нужно для того, чтобы уберечь себя от серьезных заболеваний и госпитализации», – пояснила руководитель отдела первичной медицинской помощи Кассы здоровья Кюлли Фридеманн.