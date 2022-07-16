В ходе кампании "Коронавирус летом не отдыхает" Касса здоровья (новое название Больничной кассы) приглашает всех, кто не получил первую бустерную вакцину или вообще не начал курс вакцинации, сделать прививку от COVID-19, пишет rus.postimees.
Больничная касса запустила кампанию вакцинации
«Начавшейся кампанией мы хотим привлечь внимание к тому факту, что COVID-19 вовсе не исчез и по-прежнему активен. Летом может сложиться впечатление, что пандемия закончилась, вирус побежден и поводов для беспокойства больше нет. К сожалению, это не так, потому что есть много людей, для которых вирус по-прежнему опасен. Важно, чтобы люди из групп риска и те, кто еще не сделал прививку, обязательно вакцинировались. Это нужно для того, чтобы уберечь себя от серьезных заболеваний и госпитализации», – пояснила руководитель отдела первичной медицинской помощи Кассы здоровья Кюлли Фридеманн.
По данным Департамента здоровья, распространение коронавируса в настоящее время находится на среднем уровне и риск заболеть по-прежнему высок, особенно для пожилых людей и тех, кто не был вакцинирован или страдает хроническими заболеваниями.