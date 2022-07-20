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В четверг граница в Нарве охраняется под песни Иво Линна

Маттиас Синимяэ
, журналист
В четверг граница в Нарве охраняется под песни Иво Линна
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Иво Линна.
Иво Линна. Фото: Remo Tõnismäe / Postimees

В четверг, 21 июля, по Нарве проедут машины погранохраны и в сопровождении Таллиннского полицейского оркестра споют Иво Линна, Таня Михайлова-Саар и Уку Сувисте.

Концертно-семейный день "Piir peab" / "Граница надежна" посвящен столетию погранохраны. На мероприятии с таким названием люди смогут больше узнать о работе пограничников. На место также прибудут четвероногие пограничники, которые поучаствуют в отдельном представлении вместе членами подразделения быстрого реагирования погранохраны.

- Пограничников можно, образно говоря, подержать за пуговицу и поговорить с ними, а также ознакомиться с нашей классной техникой, - сказал начальник бюро погранохраны Идаской префектуры Урмас Эльми. На мероприятии будут представлены машины, используемые в повседневной работе пограничной службы, такие как патрульный автомобиль, внедорожники и квадроциклы.

Мероприятие начнется в 18.00 в парке "EV100". Парк является подарком города Нарвы к 100-летию Эстонской Республики. В парке есть роща народов Эстонии, где около 40 национальных деревьев символизируют более крупные национальные группы, проживающие в Эстонии.

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