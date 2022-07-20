В четверг граница в Нарве охраняется под песни Иво Линна

Концертно-семейный день "Piir peab" / "Граница надежна" посвящен столетию погранохраны. На мероприятии с таким названием люди смогут больше узнать о работе пограничников. На место также прибудут четвероногие пограничники, которые поучаствуют в отдельном представлении вместе членами подразделения быстрого реагирования погранохраны.

- Пограничников можно, образно говоря, подержать за пуговицу и поговорить с ними, а также ознакомиться с нашей классной техникой, - сказал начальник бюро погранохраны Идаской префектуры Урмас Эльми. На мероприятии будут представлены машины, используемые в повседневной работе пограничной службы, такие как патрульный автомобиль, внедорожники и квадроциклы.