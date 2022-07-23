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МАЛИНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ⟩ Весной уход за малиной требует серьезных усилий

Кюлли Крийс
, журналист
Весной уход за малиной требует серьезных усилий
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По сравнению с прошлым засушливым годом нынче солидный урожай - Эне Фишер и дочь Катрин не скрывают радости.
По сравнению с прошлым засушливым годом нынче солидный урожай - Эне Фишер и дочь Катрин не скрывают радости. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Весной занятия малиной требуют больше месяца серьезной работы. Летом главная забота - полив и направление сборщиков на поле, говорит Эне Фишер, выращивающая малину рядом с Йыхви.

Предлагающих клубнику в этом году предостаточно: одни торгуют на рынке, другие наведываются в крупные населенные пункты, третьи приглашают на сбор. Правда, местных среди торговцев клубники маловато, в основном приходят из южной Эстонии.

Малину же поискать надо. На рынке можно пару таких торговцев найти, кто в своем саду собрал пару коробок малины и прихватил их с собой наряду с основным товаром. Малины не поступает много и из Йыгевамаа и Тартумаа. "Тех, кто выращивает малину, меньше тех, кто выращивает клубнику. Может, потому, что считают это более сложным и трудоемким делом?" - размышляет Эне Фишер, которая выращивает эту ягоду уже около десяти лет.

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