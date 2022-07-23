МАЛИНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ⟩ Весной уход за малиной требует серьезных усилий

Малину же поискать надо. На рынке можно пару таких торговцев найти, кто в своем саду собрал пару коробок малины и прихватил их с собой наряду с основным товаром. Малины не поступает много и из Йыгевамаа и Тартумаа. "Тех, кто выращивает малину, меньше тех, кто выращивает клубнику. Может, потому, что считают это более сложным и трудоемким делом?" - размышляет Эне Фишер, которая выращивает эту ягоду уже около десяти лет.