Весной занятия малиной требуют больше месяца серьезной работы. Летом главная забота - полив и направление сборщиков на поле, говорит Эне Фишер, выращивающая малину рядом с Йыхви.
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МАЛИНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ⟩ Весной уход за малиной требует серьезных усилий
Весной уход за малиной требует серьезных усилий
Предлагающих клубнику в этом году предостаточно: одни торгуют на рынке, другие наведываются в крупные населенные пункты, третьи приглашают на сбор. Правда, местных среди торговцев клубники маловато, в основном приходят из южной Эстонии.